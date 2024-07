Portugal eliminó por penales a Eslovenia y avanzó a los cuartos de final de la Eurocopa

Tal como se preveía, el espectáculo que animaron Portugal y Eslovenia en Frankfurt tuvo un claro dominador: el seleccionado liderado por el español Roberto Martínez. Los lusitanos se adueñaron de la pelota y amenazaron constantemente a la zona defendida por Jan Oblak. La claridad de Bruno Fernandes, la técnicoa de Bernardo Silva, la velocidad de Rafael Leao y la jerarquía de Cristiano Ronaldo se presentaban como los argumentos más sólidos para que el equipo que supo ganar la Eurocopa del 2016 abriera el marcador de forma prematura. Sin embargo, los de Matjaz Kek presentaron un duro bloque defensivo que atentó contra las intenciones de su rival.

Sin victorias, pero sin derrotas durante la fase de grupos, los eslovenos apostaron por mantener el cero para tener un partido extenso y apreciar la posibilidad de llegar a los penales. Los contragolpes propuestos por Benjamin Sesko y Andraz Sporar no le generaban grandes inconvenientes a Diogo Costa. Y en contrapartida, la leyenda con pasado en el Manchester United, Real Madrid y Juventus, entre otros equipos, se lamentaba las intervenciones que no terminaban de exigir al arquero del Atlético de Madrid. Por lo tanto, la etapa inicial se diluyó en una igualdad sin emociones que pudo tener otro destino si el último remate de Palhinha no hubiera besado el poste antes de salir por la línea de fondo.

En el complemento no se modificó la tendencia del pleito. A pesar de los ingresos de Francisco Conceição y Diego Jota, en reemplazo de Rafael Leão y Vitinha, Portugal no pudo romper el cerrojo defensivo de los eslovenos y cuando Daniele Orsato marcó el cierre del choque, los casi 50.000 espectadores renovaron sus expectativas porque los intérpretes debían jugar media hora más en el tiempo suplementario.

La primera parte de la prórroga se vivió con intensidad y nerviosismo. Un polémico penal por una presunta infracción de Vanja Drkusic sobre Diogo Jota le dio la chance a Cristiano Ronaldo de abrir el marcador y sacarse el maleficio de esta edición, en la que todavía no había convertido. Como ocurrió en la final de la Champions League del 2016, los protagonistas volvieron a estar cara a cara, aunque en esta ocasión Jan Oblak se convirtió en héroe al desviar el potente disparo del máximo ídolo lusitano. La definición debía de aguardad durante 15 minutos más de puro sufrimiento.

El llanto de CR7 estuvo cerca de convertirse en un lamento colectivo cuando Pepe falló en la última línea y Benjamin Sesko quedó mano a mano ante Diogo Costa. Era el gol de la hazaña, pero el delantero no pudo con la soberbia del arquero, quien apeló a los recursos del handball para desviar el remate con su pierna en una acción muy similar a la del Dibu Martínez en Qatar contra Francia. Una jugada que pudo modificar la historia, pero el arribo de los penales fue inevitable.

Fue Diogo Costa quien salvó a Cristiano Ronaldo al consolidar una noche inolvidable. El arquero desvió los remates de Ilicic, Balkovec y Verbic para mantener el invicto y permitirle al propio CR7, Bruno Fernandes y Bernardo Silva festejar en sus ejecuciones para llevar a Portugal a los cuartos de final. Como Eslovenia no supo capitalizar las chances que tuvo a su disposición para dar el golpe, el conjunto de Matjaz Kek se despidió sin derrotas (y sin victorias). En la próxima instancia habrá una revancha de lo que fue la edición de la Euro del 2016, cuando los lusos derrotaron a Francia y se quedaron con el título más codiciado del Viejo Continente. Sin dudas, los galos buscarán venganza.

Formaciones

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Vitor Ferreira, João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez

Eslovenia: Jan Oblak, Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Jure Balkovec, Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik, Jan Mlakar, Andraz Sporar y Benjamin Sesko. DT: Matjaz Kek

Fuente: Infobae