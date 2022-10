Primera mujer DT de Jujuy: le impidieron dirigir desde el campo de juego y renunció

Patricia "Pila" Palacio había sido noticia a nivel nacional luego de convertirse en la primera DT de un equipo del ascenso en Jujuy y la segunda a nivel nacional.

Luego de apenas transcurridas dos fechas, y después de un episodio ocurrido el último domingo en la cancha de Tiro y Gimnasia de San Pedro, la flamante directora técnica de Unión Calilegua decidió renunciar.

¿Qué pasó? Ocurre que el reglamento de la competencia indica que el conjunto visitante, en este caso Unión Calilegua se presentaba en esa condición en la ciudad de San Pedro, puede contar solo con cuatro integrantes del cuerpo técnico. Ante esa situación, el presidente del club decidió dejar afuera a Patricia y la DT tuvo que ver el partido detrás del alambrado.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Gerardo López, presidente de la institución, explicó que el equipo ya cuenta con un director técnico pero como éste no tiene realizado el curso de DT, la Liga Regional Jujeña le exige al club que en el cuerpo técnico haya alguien que cuente con esa habilitación.

Es por ello que López aseguró que él mismo fue quien buscó a Patricia Palacio para que colabore con el cuerpo técnico pero sobre todo para que coloque la firma de DT ya que ella cursa actualmente el curso y está próxima a recibirse.

López recalcó que en ningún momento se planteó que el "Pulga" Martínez, el DT que le dio el campeonato a Unión Calilegua en la Liga Regional y la clasificación al Torneo Federal Amateur, deje de ser el técnico.

“Esto ha pasado siempre en el fútbol, a nivel nacional, regional y local. No hay nada raro. Como la señora Patricia Palacio dirige el fútbol femenino la fuimos a buscar para que nos de una mano”, comentó.

"Le pedí que nos preste los papeles. Vos lo único que tenés que hacer es firmar. El técnico es Martínez, vos no vas a hacer nada. Te vamos a pagar. Ella no está a cargo del entrenamiento ni comparte opinión con el DT. Esas fueron mis palabras y ella aceptó", detalló el presidente de Unión Calilegua.

Sobre la situación ocurrida en el estadio de Sociedad Tiro y Gimnasia, López explicó que la Liga Regional permite que en el banco de suplentes solo haya cuatro integrantes del cuerpo técnico. Ese número se puede ampliar siempre y cuando el plantel cuente con un médico. “Nosotros tenemos un médico solo cuando jugamos en condición de local, como ayer no lo teníamos porque nos sale muy caro, solo nos permitieron que en el banco de suplentes haya cuatro personas. Por esa razón le pedí a Palacio que vaya como masajista pero ella me respondió que no porque ella era la DT”.

"Como presidente del club debo tomar determinaciones por el bien del equipo. Para mí en ese momento el más útil era Martínez por eso le pedí a la señora que no entre a la cancha. Eso sucedió. Ella se sintió mal, la entiendo y le pido disculpas", agregó.

Gerardo López, presidente de Unión Calilegua

Por otro lado, el presidente de Unión Calilegua manifestó que "uno como profesional del fútbol en el equipo debe poner lo mejor que tiene. En ese momento yo tenía dos técnicos y elegí al mejor".

Luego del partido Patricia Palacio le comunicó su renuncia al presidente de la institución y éste se la aceptó.

"Yo jamás le prometí a la señora que ella iba a ser parte del equipo porque yo ya tengo la dirección técnica. Si yo necesitaría otro técnico debía echar al que ya tengo. Yo la fui a buscar para que nos preste el papel. No hay nada más que eso", cerró.