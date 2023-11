Qué necesita Boca Juniors para clasificarse a la Copa Libertadores 2024

Luego de la caída en el Maracaná que decretó la consagración de Fluminense, ahora Boca Juniors deberá enfocarse en lo que resta de la temporada, no solo para poder alzarse con algún título, sino además para obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2024. Es que, hasta el momento, el Xeneize no se ha asegurado un boleto para la próxima edición del certamen.

El equipo de Jorge Almirón apuntaba todos sus cañones al partido de este sábado en Brasil, ya que de haber ganado hubiese logrado el pasaje directo al torneo del próximo año, pero ahora esa puerta se cerró y le quedan seis caminos.

Una opción es ganar la Copa Argentina. Boca Juniors debe disputar la semifinal ante Estudiantes y de avanzar enfrentaría en la final al ganador del cruce entre San Lorenzo y Defensa y Justicia. Además, en este caso ni siquiera debería imponerse en los 90 minutos, ya que en caso de empate hay penales.

Otra forma es conquistando la Copa de la Liga, algo que matemáticamente le es posible, pero no parece muy probable que suceda. Actualmente el Xeneize tiene 11 puntos en su grupo y está a 6 de Racing, que se ubica cuarto, en zona de clasificación de Playoffs, cuando quedan 9 puntos en juego, por lo que no depende de sí mismo. Sus próximos rivales serán San Lorenzo, Newell's y Godoy Cruz, así que el camino no es nada sencillo. En caso de que logre descontar semejante diferencia en tres fechas y acceder a la etapa final, deberá además pasar los dos cruces siguientes para llegar a la final que necesitará ganar.

Pero también hay una tercera vía para acceder a la Copa Libertadores 2024 y es terminando entre los cuatro mejores de la Tabla Anual. Actualmente el líder indiscutido es River Plate, pero como el Millonario ya tiene asegurada su participación en el certamen internacional del próximo año por haber sido campeón de la Liga Profesional 2023, son los siguientes tres los que tendrían el boleto: Talleres (63p), Godoy Cruz (59p) y Defensa y Justicia (58p).

Boca Juniors tiene actualmente 55 puntos, con solo 9 por jugarse, y está 3 por debajo del Halcón. En el medio está Rosario Central (también 58), pero además San Lorenzo con 57. Es decir que el Xeneize necesita recortar esa distancia en las tres fechas restantes para meterse en zona de clasificación.

Pero, a su vez, existe la posibilidad de que se habiliten nuevos cupos. Por ejemplo, si River Plate gana la Copa de la Liga, se sumará otro puesto de clasificación a al Libertadores mediante la Tabla Anual, por lo que le bastaría con terminar quinto.

También, si Boca Juniors juega la final de la Copa Argentina ante uno de los cuatro mejores de la Tabla Anual (Defensa y Justicia o San Lorenzo), también accederá a la próxima Libertadores, sin importar el resultado de la final.

La última chance, la más remota, es que en caso de ser eliminado por Estudiantes en semifinales, el Pincha sea uno de los mejores cuatro de la Tabla Anual y enfrente en la final a otro de los mejores cuatro de la Tabla Anual. En ese caso, el cupo de Copa Argentina iría para el tercero de este certamen, es decir, el mejor posicionado en la Tabla Anual de los dos eliminados en semifinales.

Los 6 posibles caminos de Boca Juniors para clasificarse a la Copa Libertadores 2024

-Ser campeón de la Copa Argentina.

-Ser campeón de la Copa de la Liga.

-Ser uno de los cuatro mejores de la Tabla Anual.

-Jugar la final de la Copa Argentina contra uno de los cuatro mejores de la Tabla Anual.

-Quedar quinto en la tabla anual y que uno de los cuatro mejores gane la Copa de la Liga.

-Quedar eliminado de Copa Argentina en semifinales, que Estudiantes y el otro finalista sean dos de los cuatro mejores de la Tabla Anual y quedar mejor ubicado en la Tabla Anual que el otro semifinalista derrotado.

Fuente: Infobae