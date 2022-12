¿Quién es el psicólogo que trata al Dibu Martínez?

David Priestley es un psicólogo británico de 50 años, que trabajó con el plantel profesional del Arsenal de Inglaterra, entre otros lugares, pero que actualmente se presenta como "consultor independiente" en la red laboral Linkedn. Es, más que nada, quien escucha y aconseja al arquero de la Selección nacional, Emiliano "Dibu" Martínez, uno de nuestros héroes que jugará este domingo la final del Mundial de Qatar 2022.

David Priestley - psicólogo de Dibu Martínez

Martínez nombró en varias ocasiones a su psicólogo, y le agradeció luego del encuentro contra México en la fase de grupos, partido clave para recuperarse del traspié ante Arabia Saudita.

"Sufrí mucho en estos días. No pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me hagan dos goles es difícil de tragar. Sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más", dijo el arquero tras la imprevista derrota en el debut ante Arabia Saudita.

También, obviamente, lo recordó una vez que terminó la tanda de penales contra Países Bajos, por los cuartos de final, en donde Dibu fue clave al atajar en gran forma los dos primeros.

"Me cambió mucho. Me prepara para cada partido. Hablamos dos o tres veces por semana. Mi cabeza está más centrada que nunca, gane o pierda", comentó Dibu sobre Priestley.

La personalidad y la confianza en sí mismo del arquero de la Selección quedó evidenciada en la recordada definición por penales ante Colombia, por la semifinal de la Copa América 2021, cuando les habló a los pateadores rivales, y patentó frases tales como "mirá que te como, eh".

Priestley se desempeñó durante muchos años como terapeuta en el Departamento de Psicología y Desarrollo Personal de los planteles masculinos y femeninos del Arsenal. Martínez arribó allí, y se convirtió en una pieza clave en su vida.

Fuente: Ámbito