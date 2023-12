Ricardo Centurión otra vez en problemas: dio positivo para cocaína y alcohol

El jueves por la noche, el futbolista Ricardo Centurión fue interceptado por la Policía de la Ciudad en un control en Villa Soldati mientras conducía su Mercedes Benz A250. Allí, se sometió a un narcotest. Dio positivo por cocaína. Al conocerse el resultado, el ex jugador de Barracas Central intentó escapar.

El hecho ocurrió cuando Personal de Despliegue Intervenciones Rápidas de la Policía porteña recorría las inmediaciones del Complejo Habitacional Soldati. Allí, frenaron la marcha de dos vehículos, un Peugeot 208 y el Mercedes Benz que conducía Centurión.

Mientras los efectivos intentaban identificar a los ocupantes del Peugeot, Centurión huyó del lugar y fue perseguido e interceptado en Rabanal al 6200. Confirmaron que Centurión carecía de los documentos del vehículo. Dentro de su auto, se le encontró un porro armado, una flor de marihuana y un blister de comprimidos de clonazepam de dos miligramos que contenía dos pastillas.

El caso está en manos de la Unidad de Flagrancia Sur del MPF porteño. El ex Boca y Vélez Sarsfield no fue detenido. En cambio, se le notificó de su causa y se le incautó el vehículo.

auto secuestrado

El ex delantero de Boca, Vélez y San Lorenzo, entre otros clubes, tiene una larga historia de polémicas y conflictos en su haber. En abril de este año, El 16 de abril, Centurión jugó el último de sus diez partidos con la camiseta de Barracas Central. Sergio Rondina, entrenador del equipo, afirmó dos meses después: "Lamentablemente no creo que lo tengamos en cuenta. Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta, pero actualmente cuento con soldados comprometidos que se tiran de cabeza".

"Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil", había asegurado poco menos de un año antes, al final de su período en Vélez.

Menos de tres meses después de su llegada a Boca en 2016, chocó con su BMW a otros tres coches en Alsina y Puente Agüero, en Avellaneda, en una zona conocida como "Los Siete Puentes". Fue el 5 de septiembre de ese año, cuando Boca regresaba de jugar un amistoso ante Libertad de Paraguay en Chaco. Los testigos sostuvieron que tras el accidente, Centurión huyó del lugar y quedó imputado en la Justicia por lesiones múltiples.

Pero pese a sus deseos de continuar, Boca decidió no comprar su pase cuando en julio se viralizó una imagen suya portando una escopeta recortada de alto calibre -ya en Racing mostró una foto con un revólver en la mano- y luego se filtraron fotos suyas desnudo, con algunos chats subidos de tono en la redes sociales, en plena negociación con Boca por la renovación de su contrato. Y por si fuera poco, tuvo una pelea en el boliche "Capítulo Uno" de Lanús en una madrugada.

