Riquelme definió su futuro y será candidato a presidente en Boca

Juan Román Riquelme será el candidato a presidente por el oficialismo, mientras Jorge Ameal será su vice, en una inversión de roles, cuando se realicen las elecciones de renovación de autoridades previstas para el 2 de diciembre en el club Boca Juniors.



La fórmula cobrará estado oficial en las próximas horas y competirá con el binomio compuesto por Andrés Ibarra-Mauricio Macri, quien el lunes pasado se afianzaron como núcleo opositor, a partir del lanzamiento promulgado en un acto que se llevó a cabo en el Yacht Club de Puerto Madero.



Riquelme, quien actualmente se desempeña como vicepresidente segundo, buscará ser electo como la máxima autoridad de la institución por los próximos cuatro años. El ídolo y excapitán del club xeneize tiene 45 años. Por su lado, Ameal, actual titular de la entidad auriazul, tiene 75



El conductor radial y empresario de medios Mario Pergolini, quien en estas elecciones irá con la lista opositora, había sido el vicepresidente primero de la nómina ganadora en los anteriores comicios de 2019.



En la gestión actual como encargado del fútbol profesional, el "10" conquistó 6 títulos, 2 de Liga y 4 Copas Nacionales. Hubo cuatro entrenadores en el cargo, como Miguel Angel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón, más allá del interinato de Mariano Herrón.



Además, el elenco xeneize disputó la final de la presente edición de Copa Libertadores, en la que cayó por 2-1 ante Fluminense, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a principios de mes.



Con el combinado Sub '20 de fútbol masculino, también, la entidad de la Ribera logró la Libertadores y la Intercontinental de la categoría (le ganó por penales al AZ Alkmaar, de Países Bajos, en la Bombonera).



La confirmación de Ameal como vicepresidente arribó en medio de rumores que daban cuenta de que la relación con Román estaba "desgastada". Por eso, fuentes cercanas a la entidad le confesaron días atrás a Télam que el preferido del ex mediocampista del seleccionado argentino era el actual secretario Ricardo Rosica, otro componente del "Mundo Boca" que no tendría "buenas vibras" con el empresario de la zona de Berazategui.



El citado Rosica, presidente de la Fundación Boca Juniors, es el directivo más cercano a Riquelme, es quien concurre seguido al Centro de Entrenamiento de Ezeiza, el "patio de la casa" del ídolo "bostero".

El secretario general, que llegó al cargo de la mano de Ameal, asoma cómodo en el actual rol, razón por la cual se privilegió que conserve su cargo en la actual CD.



"Todo se resolvió pasadas las 18. Ameal convenció a Riquelme de que lo mejor era incluirlo en el binomio principal y darle lugar en la lista a algunos de sus hombres de confianza", contó a Télam una fuente del club que estuvo cerca de los protagonistas.



Se sabe que los dos candidatos a autoridades de la entidad auriazul mantienen "excelente relación" con Sergio Massa, el postulante a presidente de la Nación por Unión por la Patria (UxP) en el balotaje del próximo domingo. Además, los dos también sostienen afiatados vínculos con Fernando Galmarini, suegro de Massa y ex secretario de Deportes de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem.



En etapa de negociaciones, otro nombre que circuló como posible candidato a vicepresidente es el de Juan Nosiglia, hijo de Enrique, quien es el histórico dirigente de la Unión Civica Radical (UCR) que actuó como Ministro del Interior en el período de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. En caso de que la fórmula Riquelme-Ameal sea la elegida, el hijo de Nosiglia sería nominado vicepresidente segundo.



Y como vicepresidente tercero podría acordar Agustín Vila, hijo de Daniel, que es empresario periodístico y titular de Independiente Rivadavia Mendoza. Además, el oficialismo incluiría a Silvia Gottero, viuda del histórico directivo Roberto Digón, como una de las vocales titulares.



Por otro lado, Alejandro Cosentino, hoy vocal, seguiría como presidente del Departamento de socios de la entidad.



En la lista opositora, además de Ibarra-Macri (expresidente del club entre 1995 y 2007)-Pergolini (irá como vocal) estarán los directivos Carlos Aguas (exvicepresidente en la gestión de Daniel Angelici), Edgardo Alifraco (diputado electo por La Libertad Avanza), el economista Daniel Artana, Leandro Crespi (hijo del exdirigente Juan Carlos), Diego Lajst y Marcelo London, entre otros.



El club tiene cerca de 350 mil asociados, entre plenos y adherentes, aunque por Estatuto no todos podrán votar.



Los socios habilitados serán aquellos de la categoría activos y vitalicios, con más de dos años de antigüedad, razón por la cual la población apta para sufragar se extenderá a 98 mil personas, aproximadamente.



En la anterior elección de 2019, en la que fue consagrada la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme sufragaron 39.500 socios.

Fuente: Télam