River falló todos los penales y Central se metió en la final con Platense

Inteligencia. Eso fue lo que tuvo Rosario Central, el equipo de ese sabio que es Miguel Ángel Russo. Todos los daban por perdido al elenco rosarino porque enfrente estaba el coloso River con sus futbolistas de pasado europeo. Pero aguantó en Canalla sin meterse atrás y llegó a la definición por penales. Y ahí, en ese juego mental que paraliza a todos, Jorge Fatura Broun se hizo leyenda: le patearon 4 y no le metieron ninguno (atajó 3 y Lanzini erró el último).

Así, Rosario Central eliminó a River y jugará la final el sábado contra Platense en Santiago del Estero.

En la previa, Martín Demichelis sorprendió como la formación inicial. Al entrenador se lo había cuestionado en las últimas semanas por la permanencia en el equipo titular de algunos futbolistas de flacos rendimientos, como por ejemplo Ignacio Fernández.

Y Micho metió el volantazo justo en la víspera de un partido caliente. Porque la salida de Nacho no fue la única: también marginó a Leandro González Pirez, a Rodrigo Aliendro y a Santiago Simón, este último por la amenaza de la que tanto se habló en la previa, Jaminton Campaz. Fue riesgosa además la movida de DT: hizo debutar en el lateral derecho al uruguayo Sebastián Boselli.

River volvió a plantarse con un 4-3-1-2, aunque esta vez con Facundo Colidio de enganche, Esequiel Barco de interior por izquierda y Pablo Solari como compañero de Salomón Rondón. Venía pidiendo pista el ex Tigre y rápido evidenció el porqué. Tiene clase y cambio de ritmo Colidio y tal vez uno de los errores más notorios de Demichelis haya sido no encontrarle un lugar antes. Aporta frescura, además, y puede ser más punzantes que los habituales mediocampistas.

No se quedó atrás Miguel Ángel Russo e hizo una de joven entrenador: modificó cuando observó las movidas tácticas de el técnico rival. El experimentado DT mandó a Campaz a jugar a la banda derecha para el asombro de todos en el Kempes. Claro que el enroque se pareció más a una pequeña humorada que a una decisión: a los 7 minutos el colombiano se acomodó en su sector preferido.

Y lo marcó bien River a Campaz. Hizo algo lógico Demichelis al incorporar a Boselli como lateral: la orden fue marcar y casi no pasar al ataque. El elenco de Núñez suele defender bien porque juega mano a mano con los zagueros y los atacantes rivales. Esta vez, entonces, sobró uno y por eso Central casi no inquietó, más allá de un par de cabezazos de Facundo Mallo.

No fue mala la circulación de River, aunque le faltó algo más de profundidad. Solari alternó buenas y malas por su banda y a Barco le faltó en el pase final. El ex Independiente es otro de los que fue perdiendo el nivel. Enzo Pérez jugó un gran primer tiempo y Nicolás De la Cruz fue el mejor, muy a pesar de la molestia en el aductor derecho que lo tuvo a mal traer en todo el juego. El uruguayo de 26 años sigue siendo el futbolista más desequilibrante del fútbol argentino. Un disparo lejano suyo se le movió a Broun, que alcanzó a meter la mano derecha. La más clara, igual, fue un tiro libre de Barco que impactó en el travesaño.

Se cansó rápido River en el segundo tiempo y el partido ya no tuvo el brillo del primero. Campaz halló algunos espacios para complicar, pero Boselli completó una buena jornada. De la Cruz trasladó demasiado y Colidio perdió frescura. También, hay que decirlo, los que ingresaron no entraron bien, salvo por un par de corridas del Claudio Diablito Echeverri. En esta no hay demasiados reproches para hacerle a Demichelis: puso a los que tenía que poner y los suplentes no aportaron demasiado.

El duelo se fue lento a la definición por penales y a Central le quedó más cómodo ese escenario. No supo River cómo doblegar a Broun y se repitió en remates desde afuera. Le faltaron herramientas al conjunto de Núñez y ahí sí hay un reproche que se le puede colgar al entrenador cordobés, que estará en la lupa hasta el final del año.

La sorpresa en River fue el elegido para patear el primer penal: Enzo Díaz. Estando disponibles Lanzini, Pity Martínez, Colidio y hasta Echeverri, el lateral izquierdi no pareció la mejor opción. Es cierto que este es escrito con el resultado puesto. Pero Fatura atajó el primero, Maximiliano Lovera metió el suyo y la serie se empezó a encaminar para los rosarinos.

Fatura se hizo héroe con los penales atajados a Palavecino y a Pity Martínez, que falló justo en la jornada en la que se cumplieron 5 años de la final de Madrid. Armani dio algo de vida al contener el disparo de Campaz. Pero Malcorra no falló con su zurda y Lanzini la tiró por arriba del travesaño.

Ganó Central entonces, que irá por la gloria contra Platense.

Fuente: Clarín