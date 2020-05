Agustín Pichot perdió las elecciones de la World Rugby: «No se dio, gracias a todos»

El británico Bill Beaumont fue reelecto presidente de la World Rugby al ganar en las elecciones al argentino Agustín Pichot, según los resultados dados a conocer este sábado.

Beaumont, que lleva en el cargo desde julio de 2016, se impuso por 28 votos a 23 al ex capitán de Los Pumas. «Felicitaciones Bill. No se dio. Gracias a todos!!!! De corazón», publicó Pichot en las redes sociales al admitir el triunfo del británico.

Felicitaciones Bill/Congratulations Bill!!!

No se dio. Gracias a todos!!!! De corazon / Not this time, thanks to all fo the support , from the bottom of my heart. #globalgame

— Agustín Pichot (@AP9_) May 2, 2020