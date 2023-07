San Pedro y Palpalá serán sede de las finales de los Juegos Evita

El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación informó que dentro de las actividades programadas en el marco de los Juegos Nacionales Evita, en coordinación con Municipios e instituciones deportivas, se realizarán finales provinciales de Pelota Paleta y Patín Carrera el sábado 15 de julio y de deportes urbanos el domingo 16.

El sábado en el patinódromo municipal de la ciudad de Palpalá, desde las 9 horas se concretará la final de Patín carrera en categoría sub 14 masculino con la participación de inscriptos de las distintas regiones, en tanto que a las 11 en instalaciones de la Sociedad Española de la ciudad de San Pedro de Jujuy se desarrollará Pelota Paleta en sub 14 mixto y sub 16 masculino.

El domingo 16 de julio a las 8 de la mañana se iniciarán las acciones de la instancia provincial de los deportes urbanos masculinos y femeninos de skate categoría sub 15, breaking sub 16, BMX Freestyle sub 17 y Freestyle sub 18, en Pista de skate Gonzalo Mercado, en barrio Santa Bárbara de la ciudad de Palpalá.

Cabe destacar que para la presente edición se generó el nuevo espacio considerando el crecimiento de la práctica de las disciplinas urbanas y seguir impulsando la participación en ellos.

El lunes 17 de julio continuarán las actividades definitorias provinciales con Bádminton sub 14 masculino y femenino desde las 9 en cancha de la Escuela N° 418 “Eva Perón” de barrio San Pedrito de la capital jujeña.