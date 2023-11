Scaloni prepara una sorpresa para los clásicos ante Brasil y Uruguay: citaría a un español de raíces argentinas

El trabajo profundo de scouting de Argentina viene dando resultados durante los últimos años, especialmente en las selecciones juveniles con las apariciones de Alejandro Garnacho, Nico Paz o Luka Romero por citar algunos ejemplos. Esa labor de recorrer el pasado de los futbolistas nacidos fuera del país para localizar raíces albicelestes podría darle ahora un nuevo integrante al equipo campeón del mundo que comanda Lionel Scaloni: el lateral Pablo Maffeo.

El medio español Relevo aseguró que el futbolista del Mallorca “será convocado en los próximos días” por la selección argentina de cara a los duelos por Eliminatorias ante Uruguay (jueves 16/11 en la Bombonera) y Brasil (martes 21/11 en el Maracaná).

Nació hace 26 años en Sant Joan Despí (Barcelona) y tiene una historia particular, ya que si bien él es español podría optar por jugar para la selección italiana a partir de la nacionalidad de su padre o por la argentina a raíz del lugar de nacimiento de su madre. Si bien estuvo ligado a la Furia Roja durante todas las selecciones juveniles, desde Sub 16 a Sub 21, no tuvo oportunidades en la mayor que hoy es liderada por Luis de la Fuente.

La nómina de la selección nacional saldrá en las próximas 48 horas, según pudo saber Infobae, y allí se confirmará si finalmente Maffeo será parte del equipo. Lo cierto es que Scaloni, durante la previa de un partido del Mallorca ante Barcelona antes del Mundial, había sido consultado por los medios del club por la posibilidad de llamar a Maffeo: “Sabemos que su mamá es Argentina. Tenemos gente en el staff que lo está siguiendo. Es un buen jugador, la verdad. En un futuro veremos si le apetece venir”.

A la espera de la futura citación, el que habló fue su representante. “Nos han pedido un poco de prudencia... Porque, al final, el tema burocrático, no sé en Argentina, pero en España es lento, lento. Espero qu todo llegará. Hay que tener fe. Nos están comunicando que va a llegar, pero hay que ser un poco cautos. Pero entiendo que si todo va como tiene que ir, Pablo estará convocado”, comentó Jorge Capilla en diálogo con DirecTV Sports.

La trayectoria deportiva del lateral derecho se inició en el Manchester City tras ser captado desde las inferiores del Español. Pep Guardiola lo hizo debutar con apenas 19 años, pero fue finalmente cedido al Girona que pertenecía al mismo grupo societario. Allí vivió una singular escena cuando fue clave para contener a Lionel Messi en un duelo por Liga.

Tras transitar por distintas cesiones entre Stuttgart de la Bundesliga alemana y el Huesca de España, recaló en el Mallorca donde ya acumula tres temporadas en buen nivel a punto tal que compraron su pase definitivamente, le hicieron contrato hasta 2026 y le pusieron una cláusula de venta cercana a los 13 millones de euros.

Si bien parecería ser un apellido tentador para el cuerpo técnico nacional, el arribo de Maffeo a la Argentina está vinculado a la resolución de un trámite burocrático, según dio a conocer el citado medio español. Si ese papeleo se resuelve en las próximas horas, aseguran que será parte del llamado del DT de Argentina. Si finalmente se extiende “un par de semanas”, la convocatoria quedará en una nebulosa ya que la Albiceleste recién volverá a tener actividad en la previa de la Copa América 2024: ¿aprovechará España para citarlo y blindarlo?

Como es mayor de 21 años, la FIFA establece que con tan solo sumar minutos oficiales en una selección quedará definitivamente sellado para ese país sin poder cambiar a futuro.

Actualmente, la Selección tiene el puesto de lateral derecho bien cubierto a futuro teniendo en cuenta que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel tienen 25 y 26 años respectivamente, e inclusive se puede sumar a esa lista a Juan Foyth (25). Una situación diferente sucede en el costado izquierdo, ya que el cuerpo técnico sabe que debe buscar sustitutos en el mediano plazo para Marcos Acuña (32) y Nicolás Tagliafico (31) a partir de sus edades.

Sin embargo, Montiel está lesionado actualmente y acumula un mes sin actividad, algo similar a lo que ocurre con el propio Foyth que también sumar cuatro semanas sin tener minutos en el Villarreal. Esa situación dejó desprotegido el carril derecho y abriría la chance para el llamado a Maffeo.

Está claro que si se confirma, lo del jugador del Mallorca no será algo nuevo para Argentina que arrastra un proceso de scouting de varios años que dio como frutos para las juveniles a apellidos como los de Romero (Milan), Paz (Real Madrid), Garnacho (Manchester United), Felipinho (Preston North End), Mateo Sciancalepore (Espanyol), Lorenzo Luchino (Sevilla) o Valentín Carboni (Monza) por citar algunos apellidos que han resonado en los últimos meses tanto en la Sub 17 como en la Sub 20.

A lo largo de su proceso que se inició hacia fines del 2018, Scaloni tuvo en órbita otros laterales derechos que luego no volvieron a ser llamados como Fabricio Bustos (Inter de Brasil), Gabriel Mercado (Inter de Brasil), Leonel Di Plácido (Botafogo) o Renzo Saravia (Atlético Mineiro) por citar algunos casos. Maffeo, desde que arribó a Mallorca, suma 83 presencias (78 como titular) y 3 goles.

