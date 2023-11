Sebastián Villa fue presentado en Bulgaria: se victimizó en un posteo y Boca le iniciará acciones legales

Sebastián Villa fue presentado este miércoles como nuevo futbolista del Beroe de Bulgaria, a pesar de tener contrato vigente con Boca. Por esta razón, desde el Xeneize iniciarán acciones legales para frenar el fichaje del jugador que fue condenado por la Justicia argentina a dos años y un mes de prisión en una causa por violencia de género que le había iniciado su expareja.

El colombiano firmó contrato con el importante equipo de Bulgaria, que tiene presidente argentino y cuenta con varios sudamericanos y juveniles de nuestro país entre sus filas.

La situación generó impacto ya que el jugador tiene contrato vigente con el Xeneize. Aún así, se hizo una conferencia de prensa y fue presentado como un refuerzo estrella.

Luego de la firma del contrato en público, el jugador hizo un posteo en sus redes sociales en el que hizo referencia a lo que vivió tras su condena por violencia de género. “Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mí pero, yo siempre confié en el Señor”, escribió.

Además, no se olvidó de Boca y les dejó una sentidas palabras a los hinchas. “Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club Boca Juniors, dejé hasta la última gota de sudor aún teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca dejé de representar estos colores como se tienen que representar. Siempre voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros”.

Al margen de estas declaraciones, en Boca siguen al detalle cada movimiento del delantero y ya tomaron cartas en el asunto. Si bien el jugador se considera libre, en los papeles no lo es. Por eso, el equipo de legales del conjunto de la Ribera ya trabaja para impugnar su fichaje.

A cuenta de esto, Hernan Bañato, presidente del club búlgaro, contó que no temen a las represalias legales del Xeneize. “Nosotros tomamos al jugador como libre. Lo ofrecieron así. Hicimos nuestro análisis con nuestros abogados, estudiamos toda la parte legal que tiene en el medio y nosotros consideramos que él rescindió su contrato con justa causa y que es un jugador libre”, afirmó en diálogo con DSports.

Fuente: Todo Noticias