Ángel Di María: “No encuentro explicación a por qué no estoy convocado”

De cara a las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador Lionel Scaloni brindó una nómina de 30 jugadores del exterior que serán tenidos en cuenta en la que no aparecía el delantero de París Saint-Germain Ángel Di María. Al ser consultado sobre esto, aseguró no encontrarle explicación a su ausencia.

«No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el oj… en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la Selección», comenzó disparando Fideo en diálogo con Closs Continental.

Asimismo, el exjugador de Real Madrid, Manchster United y Benfica también disparó contra aquellos que lo tildan de viejo y que piden que no forme parte del recambio generacional: «¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir (Lionel) Messi, (Nicolás) Otamendi u otros jugadores que están en un gran nivel. Muchos dicen que ya estoy grande pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy y puedo estar a la altura de (Kylian) Mbappé y Neymar».

Justamente ésto último es a lo que volvió una y otra vez para fundamentar su incredulidad al no ser convocado al combinado nacional: «Llevo un año estando en un buen nivel y no he sido citado. Seguiré demostrando que estoy capacitado para estar con la celeste y blanca y que deseo con toda mi alma volver a vestirla. Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, solo pienso en volver a estar convocado. Es verdad que estuve durante 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar».

Fuente: TyC Sports