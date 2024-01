"Si Messi hubiera elegido España, tendría dos Mundiales": la frase de un exfutbolista argentino

El argentino Mariano Pernía reavivó la polémica sobre la historia que podría haber escrito Lionel Messi si elegía jugar para la Selección de España, como los españoles pretendían en los inicios de la carrera profesional de Leo, y aseguró que la Pulga hubiera ganado al menos dos mundiales vestido con la Roja.

El exdefensor que jugó justamente para la Selección española, brindó una entrevista en las últimas horas donde aseguró que Leo hubiese ganado el Mundial 2010 como parte del plantel campeón en Sudáfrica, y que también hubiesen repetido el título en Brasil 2014, donde Argentina perdió la final ante Alemania en tiempo suplementario.

"En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial. Después del Mundial que se pierde por penales se pidió que Messi no fuera más y era una locura", le dijo Pernía a Flashscore. Y agregó: "Yo acá a todo el mundo le decía: 'Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales'. Sin duda, el que ganó España (2010) con Messi lo habría ganado igualmente y el siguiente también, porque estaba en el mejor momento. Esa era mi lectura: si Messi hubiese elegido jugar con España, hubiese ganado dos Mundiales en sus comienzos".

Más allá de su pensamiento con respecto a Leo jugando para España, Pernía se expresó con respecto a la historia de Messi en los Mundiales con la Selección Argentina: "Si fuera por merecimiento personal debería haber llegado en el primer Mundial que jugó o en el segundo".

Mariano Pernía

Pernía y la mejora de Messi tras sus primeros años en España

"En los inicios veías que, por ahí, le costaba un poco definir porque pateaba fuerte y después, al año siguiente, empezó a colocarla en un costadito y ya era goleador, aparte de asistente. A los dos o tres años empezó a patear faltas, que no las tiraba", afirmó el exfutbolista de Recreativo Huelva, Getafe y Atlético de Madrid.

Y sobre la trayectoria del 10, cerró: "No para de querer crecer y querer aprender, a pesar de que desde afuera parece que lo sabe todo. Se fue perfeccionando año a año. Fue sumando cosas, no se relajó en ningún momento sabiendo que era el mejor del mundo. Así llegó a ser lo que es hoy: el máximo de toda la historia".