Simeone, Pochettino y Demichelis fueron elegidos entre los mejores 50 entrenadores del mundo

Este martes se publicó la lista con los 50 mejores directores técnicos del momento y en él se destacan tres entrenadores argentinos. Mauricio Pochettino, Martín Demichelis y Diego Pablo Simeone forman parte de este prestigioso ranking elaborado por la revista Four Four Two. A diferencia de las ediciones anteriores, se pudo apreciar que Lionel Scaloni no está incluido en la lista más allá de su arranque perfecto con Argentina en las Eliminatorias y en ningún momento se habla de Jorge Almirón, que llevó a Boca Juniors a otra final de Copa Libertadores.

Una de las gratas apariciones es la del actual entrenador del Millonario. “Martín Demichelis tuvo una dura tarea al llegar a River Plate para sustituir al emblemático Marcelo Gallardo. Acabó ganando sus primeros siete partidos seguidos sin encajar goles y se hizo rápidamente con el título de liga. Demichelis, defensa agresivo en el Manchester City y el Atlético de Madrid, entre otros, ha demostrado ser un fichaje acertado. Su paso por el Bayern de Múnich II puede servirle para regresar algún día a Europa”, explicó en el puesto número 35.

El siguiente salto es hasta la posición 18 donde Mauricio Pochettino se mantiene cerca de la cima a raíz de su aparición en el Chelsea. “Un año fuera la temporada pasada parece haber revitalizado a Pochettino en su regreso a la Premier League con el Chelsea, aunque inevitablemente ha habido muchos problemas iniciales en Stamford Bridge. En medio de un aluvión de salidas y llegadas de jugadores y de problemas extradeportivos, el argentino ha conseguido que su equipo practique un fútbol emocionante con prometedores talentos”, comenzó argumentando el sitio.

Y agregó sobre la tarea del nacido en Murphy, provincia de Santa Fe: “Las lesiones, sin embargo, han dificultado la progresión del equipo, lo que hace aún más difícil para Pochettino definir su once inicial preferido, y una vez que lo tenga claro, los Blues podrían volver a ser serios aspirantes al título. Pochettino, un entrenador que mejorará física, mental y técnicamente a la joven plantilla del Chelsea gracias a sus dotes de gestión de hombres, ha demostrado en el pasado que es el técnico perfecto para dirigir en el desarrollo de su abundante talento. Pero lo que más necesita es tiempo”.

Quien se mantuvo dentro del top 10 por su impresionante legado en el Atlético de Madrid es Diego Simeone. “Entró en tu conciencia cuando atrapó a David Beckham en una telaraña de su propia creación. Desde entonces hace de supervillano. El único hombre capaz de derribar al Real Madrid y al Barcelona sin contar con los recursos de ninguno de los dos y sigue estando entre los 10 primeros”, arrancó el medio inglés sobre el respetado entrenador argentino.

Y prosiguió: “Sólo por su longevidad, es impresionante lo que ha conseguido Simeone, especialmente enfrentándose al poderío de Barça y Real Madrid. Pero no sólo haber competido, sino haber ganado, contra ellos en dos temporadas distintas es testimonio de las sublimes habilidades de gestión de Simeone. No cabe duda de que los jugadores correrían a través de paredes de ladrillo por el argentino”.

La capacidad del Cholo para batallar año a año contra los dos clubes más poderosos de España además de siempre dar la talla en la Champions League, es de admirar. “Cada temporada da la sensación de que ésta podría ser la de la gasolina agotada para Diego Simeone. Los jugadores estrella han ido y venido, pero la cultura de determinación en la plantilla está siempre presente mientras Simeone permanezca. Aunque el Atleti ya no infunde el temor de Dios en los rivales, juega a los números, ya que Simeone ha transformado su 4-4-2, antaño indestructible, en una iteración con tres defensa”.

Para cerrar, la revista dejó una reflexión: “El Cholo y el Atleti encajan a la perfección. El club es a su imagen semejanza, e inimaginable sin él al timón”.

EL RANKING DE ENTRENADORES

1. Josep Guardiola - Manchester City

2. Jurgen Klopp - Liverpool

3. Carlo Ancelotti - Real Madrid

4. Mikel Arteta - Arsenal

5. Thomas Tuchel - Bayern Múnich

6. Eddie Howe - Newcastle

7. Xavi - FC Barcelona

8. Roberto De Zerbi - Brighton

9. Unai Emery - Aston Villa

10. Diego Simeone - Atlético de Madrid

11. Xabi Alonso - Bayer Leverkusen

12. Erik ten Hag - Manchester United

13. Luis Enrique - París Saint Germain

14. Abel Ferreira - Palmeiras

15. José Mourinho - AS Roma

16. Ange Postecoglou - Tottenham

17. Arne Slot - Feyenoord

18. Mauricio Pochettino - Chelsea

19. Imanol Alguacil - Real Sociedad

20. Simone Inzaghi - Inter de Milán

35. Martín Demichelis - River Plate

Fuente: Infobae.