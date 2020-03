Atlético no pudo entrar al Monumental y River no se presentó a jugar

Una situación verdaderamente atípica se vivió este sábado en Núñez. Como había avisado en la noche del viernes, River decidió no disputar el duelo de la Copa Superliga contra Atlético Tucumán y no abrió las puertas de su estadio, como medida de prevención frente al coronavirus. La delegación del Decano y el árbitro Germán Delfino se presentaron pero no pudieron ingresar al Monumental.

Los primeros en llegar fueron algunos dirigentes y los utileros de Atlético, quienes se encontraron con los portones del estadio cerrados. «Nosotros cumplimos con lo que se hace normalmente. Estamos a disposición de lo que dice el reglamento. Nos tenemos que presentar porque es lo que corresponde. El estadio está cerrado», sostuvo Enrique Salvatierra, vice del equipo tucumano.

Si bien varios jugadores de Atlético se habían mostrado en sintonía con la decisión de River, con el capitán Lucchetti a la cabeza, el dirigente agregó: «Nosotros queremos trabajar. El partido estaba programado para jugar y acá estamos. Nos sorprendimos con la nota que salió de River, nosotros ya estábamos acá, nos enteramos anoche».

Minutos más tarde arribó al lugar Germán Delfino, el árbitro del encuentro, acompañado por una escribana que certificó la situación en un acta. «Es la primera vez que me pasa una cosa así. Nos presentamos en el horario oficial que siempre llegamos a los estadios, y ante esta situación que el club tiene cerrada las puertas y no permite el ingreso, hicimos el acta con la escribana. Ahora es una cuestión administrativa, haremos el informe correspondiente y después pasará al tribunal de disciplina. Quedó corroborado que no se puede entrar, no es necesario que vengan los jugadores de Atlético», sostuvo el juez.