Tata Martino habló del estado físico de Messi y alertó a los hinchas de Inter Miami: "No correremos riesgos"

Lionel Messi regresó a los entrenamientos de Inter Miami, tras su molestia ante Ecuador y su ausencia en el partido ante Bolivia con la Selección argentina. El elenco de Florida jugará este sábado ante Atlanta United, por eso Gerardo Martino habló en la previa al duelo de la fecha 28 de la MLS, pero la presencia del 10 sigue siendo una incógnita.

Messi había salido en los últimos minutos del encuentro ante el conjunto ecuatoriano por una molestia. A partir ahí, comenzaron a sospechar que el rosarino tenía algún tipo de lesión, además no participó ni un minuto del triunfo ante los bolivianos y su estado físico generó muchas dudas.

Al regresar a Miami, el exjuagdor de Barcelona se entrenó con sus compañeros con normalidad aunque no está definida su participación en el próximo partido. "No está lesionado. Está bien, pero no vamos a correr riesgos porque tenemos muchos partidos importantes. Tomaremos una decisión después del entrenamiento", confirmó el Tata sobre Messi. Y agregó: "Seremos muy cuidadosos por la cantidad de partidos. Nuestra idea no es lesionar ni a Leo ni a cualquier jugador".

Inter Miami visita el sábado a Atlanta United

Tras la fecha de Eliminatorias, el primer partido de Messi en este regreso al Inter Miami será este sábado a partir de las 18 ante Atlanta United, como visitante, equipo en el que brilla el argentino Thiago Almada. Si bien por la Leagues Cup el conjunto de la Florida lo goleó por 4-0, será un duelo de alto calibre ante un rival que está en zona de playoffs.

Si Inter Miami quiere seguir dando pasos rumbo a la clasificación a la próxima instancia de la MLS, será clave sumar de a tres en Atlanta. Pero ahí Messi se encontrará con un enemigo silencioso.

Messi y una exigente agenda: los cinco partidos que jugará en 14 días

Lionel Messi voló durante dos horas en el jet privado patente A7CGA que lo llevó desde La Paz, donde acompañó -sin jugar- el histórico triunfo de la Selección ante Bolivia, hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde lo esperó una camioneta que lo trasladó hasta su casa en los Estados Unidos, donde ahora se pondrá en modo Inter Miami, su equipo, con el que tiene grandes objetivos por delante.

Sábado 16/9 Atlanta United vs Inter Miami (MLS)

Miércoles 20/9 Inter Miami vs Toronto (MLS)

Sábado 24/9: Orlando City vs Inter Miami (MLS)

Miércoles 27/9 Inter Miami vs Dynamo ( Final US Open Cup)

US Open Cup) Sábado 30/9: Inter Miami vs New York FC (MLS)

Fuente: TN