El tenista Nicolás Kicker reveló cómo arregló un partido y las consecuencias

Nicolás Kicker rompió el silencio. Luego de que a mediados de 2018 lo suspendieran por tres años por arreglo de partidos de tenis en 2015, el argentino decidió participar de una entrevista con la TIU (Unidad de Integridad del Tenis) y contar cómo fue su experiencia, con el fin de que otros jugadores no cometan el mismo error.

«En ese momento estaba 70º del mundo, jugaba la Copa Davis, haciendo tercera ronda de Australia, le había ganado a jugadores muy buenos. Tenía toda una carrera muy buena por delante. Para mí ese año iba a terminar dentro de los 50 del mundo», comenzó su relato el tenista de 27 años y agregó: «Estaba todo para que yo siga jugando al tenis perfectamente, pero cometí un error que me arruinó la carrera. Todo por un partido. Lo pagás muy caro».

Nicolás Kicker explicó cómo fue que aceptó la propuesta que le hicieron. «Cuando estaba 190º o 200º, me costaba mucho porque seguía dependiendo de mis padres. Tenía que pagar entrenadores, viajes y todo lo que implica esta profesión. Y no quería depender más de ellos», admitió.

«La primera vez que esta persona me contactó fue vía Facebook. Me dijo que me quería sponsorear, quería darme plata por mes, un auto para moverme en Buenos Aires y me quería ayudar. Cuando se reveló, me dijo que eran un grupo de apostadores y que querían que yo venda un partido con ellos», continuó Kicker y completó: «En ese momento no confié, pero después me agarraron en un momento muy vulnerable y decidí aceptar».

Nicolás señaló que la pasó muy mal durante el partido arreglado. «Estaba muy nervioso, me pedía que haga ciertas cosas en el partido y que pierda. La tenía que tirar afuera a propósito, mi actitud no era con la que jugaba habitualmente. Miraba todo el tiempo al árbitro para ver si sospechaba. Fue horrible», aseguró el argentino.

Al ser consultado por las consecuencias, no dudó: «Estoy suspendido por tres años y entreno todos los días sin saber cuándo voy a volver a jugar. Mi nombre en el circuito quedó manchado y una de las peores consecuencias fue cuando este año mi hijo me preguntó por qué no jugaba más al tenis. En ese momento fue muy difícil contárselo, pero le tenía que decir toda la verdad».

Finalmente, mandó un mensaje para los jugadores juniors que están empezando a construir su carrera en el tenis. «Si un grupo de personas se les acerca para hablar, tiene mala intenciones o los amenaza, tienen que saber decir que no. Por ahí hay muchos que no saben para qué está la TIU y hay que confiar en ellos», dijo Nicolás Kicker y cerró: «No pensé en las consecuencias que me podía traer. Era chico y cometí un error que no pensé que a futuro me iba a traer grandes problemas, pero acá estoy pagando las consecuencias».

La suspensión para Kicker

En mayo de 2018, Nicolás Kicker fue declarado culpable por arreglar partidos en 2015, en los que perdió a propósito para cobrar las apuestas: el primero de ellos fue el Challenger de Padua y el segundo el Challenger de Barranquilla. La pena fue de tres años sin poder competir y una multa de 25 mil dólares.