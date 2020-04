Gabriela Sabatini fue elegida como la mejor campeona del US Open

Gabriela Sabatini fue elegida como la mejor campeona de la historia del US Open luego de reunir la mayor cantidad de votos en una encuesta lanzada desde la cuenta oficial del Grand Slam de los Estados Unidos en Twitter.

La ex tenista argentina, ganadora en 1990 del título al imponerse en la final a Steffi Graf por 6-2 y 7-6, se impuso a la otra candidata, la rusa Maria Sharapova, quien se coronó en 2006 ante la belga Justine Henin por un doble 6-4.

«Después de 30 años vuelvo a ganar un título y sin salir de casa. Gracias a todos los fanáticos que votaron», respondió Gaby al mensaje publicado con el resultado final que ganó con el 59% de los votos contra el 41% de la europea.

after 30 years I win a title again and without leaving home 😂💪 thanks to all the fans who voted❤️ @usopen #StayHome #StaySafe https://t.co/0kXlQDsCBy

— Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) April 13, 2020