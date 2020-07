Alarma en el tenis: Frances Tiafoe dio positivo en coronavirus en medio de un torneo

El tenista estadounidense Frances Tiafoe, ubicado entre los 100 primeros del ranking mundial de la ATP, reveló este sábado que tiene coronavirus y abandonó el torneo de exhibición del que participaba en las afueras de Atlanta, denominado All-American Team Cup.

«Desafortunadamente, obtuve un resultado positivo anoche de COVID-19 y tengo que retirarme del evento especial de la All-American Team Cup en Atlanta este fin de semana. En los últimos dos meses estuve entrenando en Florida y obtuve resultados negativos en los test que me efectué allí hace tan solo una semana», publicó Tiafoe en su cuenta de la red social Twitter.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo

— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020