Schwartzman no pudo contra Djokovic en la final del Masters 1000 de Roma

Diego Schwartzman jugó uno de los mejores torneos de su vida, el Masters 1000 de Roma, con victoria histórica ante Rafael Nadal incluida, pero no pudo coronarlo con el título. Claro, en frente, por la final en el Foro Itálico, estaba Novak Djokovic, ante el que perdió 7-5 y 6-3.

El porteño nunca le pudo ganar en, ahora, cinco partidos, pero al menos llegar a la definición lo pone en el 13er lugar dl ranking, del cual era 15° hasta este lunes.

Con un juego sólido de fondo, precisión cuando le tocó ​cerrar en la red y un muy buen 80% de primeros saques, el porteño generó las equivocaciones del N° 1 del mundo, quien, apurado, empezó a errar bastante por el revés. Sin embargo, cuando el argentino tenía la chance de estirar, los saques no le entraron y, con una doble falta, le terminó cediendo el game al europeo, que luego mantuvo su servicio y, metido dentro de la cancha, quebró de nuevo para el 3-3.

Ya más sólido -aunque no en su mejor versión-, Nole aprovechó que Schwartzman juega bastante atrás de la línea de fondo para complicarlo con sus drops. le tomó tiempo ajustarlos, pero terminó lastimando con esa jugada. Ya 5-4, con saque del Peque, el serbio tuvo un set point que el argentino logró levantar. Sin embargo, y aunque logró levantar dos set points más, no pudo evitar el tercer quiebre de Nole.

El segundo comenzó enfocado y quebrando como para decir presente y seguir con ilusiones de dar otro golpe. Pero Nole rápidamente lo emparejó y, con un quiebre clave para el 5-3, luego se lo llevó. El partido duró 1h53m.

