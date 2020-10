Nadia Podoroska cayó en semifinales ante Swiatek y cerró un Roland Garros histórico

Iga Swiatek fue la encargada de ponerle punto final al sueño de Nadia Podoroska en Roland Garros, al caer en semifinales por 6-2 y 6-1, encuentro que se jugó en el court central Philippe-Chatrier.

Aunque tuvo una chance de quebrar al inicio del encuentro (0-40 a su favor), la polaca logró dar vuelta el marcador y, desde ese momento, dominó prácticamente a la argentina durante todo el set. 37 minutos de juego le bastaron a la número 54 del mundo para quedarse con la primera manga por 6-2. Una de las claves pasó por el alto porcentaje en puntos ganados por Świątek en el primer (70 por ciento) y segundo (73) servicio.

El segundo set comenzó como una especie de continuidad de lo acontecido al inicio del juego. La polaca se mantuvo inquebrantable y quebró los dos primeros servicios de Podoroska. La actual número 131 del mundo -tras desperdiciar varias breaks- se recuperó en el siguiente game. Sin embargo, esto fue un espejismo dentro del encuentro. Iga nuevamente tomó las riendas del juego y quebró nuevamente el servicio de Nadia para finalmente imponerse por 6-1.

Welcome to the final 👏

19-year-old @iga_swiatek dominates Podoroska 6-2 6-1 to become the first 🇵🇱 woman in the Open Era to reach the title match in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/48CIv1C8vO

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020