Tragedia en el fútbol argentino: murió un hincha de River tras caer desde una tribuna en el Estadio Monumental

Un hincha de River murió en el estadio Monumental al caer de la tribuna Sívori Alta. El partido ante Defensa y Justicia fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo. La policía trabaja en el lugar para investigar los detalles de la tragedia.

La cuestión deportiva quedó en un segundo plano luego de que un hincha falleciera en el Monumental. Es por eso que el partido primero estuvo demorado durante dos minutos, entre el 15 y 17 del primer tiempo, para luego quedar suspendido, a los 26.

Los simpatizantes de River comenzaron a pedir de manera desespera la asistencia médica para el hombre que cayó de la tribuna. Cuando se confirmó su muerte, el partido se suspendió y los planteles se retiraron a los vestuarios.

Tras lo sucedido, habló el titular del SAME de Buenos Aires, Alberto Crescenti y dijo que “fuimos convocados desde el estadio de River Plate. Ustedes saben que la parte interna está cubierta por emergencias privadas, SAME cubre la vereda del estadio. No obstante eso, teniendo en cuenta la información que teníamos, se le indicó tanto a la unidad de triaje como de ambulancias del Pirovano que entren al estadio".

"Corroboramos el fallecimiento de un hombre que todavía no sabemos la edad. Traumatismo muy grave de cráneo, murió en el acto. Es una caída de más de 15 metros de altura. Me dicen que cayó desde la tribuna Sívori, no tengo más precisión. Se accedió, pero es en el interior del estadio”, expuso.

Por el momento no se informó la identidad de la víctima. Crescenti confirmó que se trató de un hombre, pero no dio mayores precisiones. También descartó que haya más heridos, ya que en un primer momento había versiones de que había caído sobre otro hincha, algo que finalmente fue desmentido.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ya tuvo acceso a las cámaras de seguridad y analiza los videos de lo sucedido.

