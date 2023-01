Tras perder la final del Mundial, el arquero Hugo Lloris anunció su retiro de la Selección de Francia

Pudo haberse convertido en el primer capitán en levantar dos veces consecutivas la Copa del Mundo, pero Lionel Messi, Emiliano 'Dibu' Martínez y la Scaloneta se metió en su camino. Este lunes, tres semanas después de la final del Mundial de Qatar, el arquero Hugo Lloris anunció su retiro de la Selección de Francia, a los 36 años y con el récord de haber lucido la cinta en más partidos (121).

"Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano", aseguró Lloris en una entrevista con el diario francés L'Équipe. "No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la Selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)", completó el actual futbolista (y también capitán) del Tottenham de Inglaterra, abriendo paso a su sucesor.

Gonzalo Montiel convierte el último penal de la definición entre Argentina y Francia, ante Hugo Lloris, que anunció este lunes el retiro de la Selección. Foto: Antonin THUILLIER / AFP.

Fue un camino de doce años defendiendo la camiseta de 'Les Bleus', desde 2010, cuando también tomó la capitanía, para erigirse en un pilar del equipo. Se transformó en el futbolista que más veces jugó para la Selección mayor francesa superando a Lilian Thuram (145 a 142).

Además del título en Rusia 2018, celebró el título en la Liga de las Naciones 2021 y fue finalista de la Eurocopa 2016 (perdió con Portugal).

“Prefiero salir estando arriba que esperar a que baje la velocidad, o demasiada competencia. También hay una opción familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos", cerró.

