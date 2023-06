Tras la victoria de River, así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional

El sábado, Talleres le había puesto presión al líder, al ganar su encuentro sobre Arsenal (1-0). El equipo de Javier Gandolfi se situaba así a un solo punto de River. Más allá, claro, de que el Millonario todavía tenía que disputar su partido de esta jornada, y tiene por resolver el cotejo suspendido ante Defensa y Justicia, que se completará el sábado próximo. Lejos de hacerse problemas, River consolidó su liderazgo con un triunfo cómodo sobre Banfield por 4-1, con goles de Lucas Beltrán (2), Santiago Solari y Salomón Rondón.

Con la victoria, River suma ahora 44 puntos, cuatro por delante de Talleres (40). Más lejos quedó San Lorenzo (37), que pena porque los goles se le extraviaron en un momento crucial. Y puede quedar aún más abajo si Estudiantes (35) le gana mañana a Colón en Santa Fe.

Más temprano, San Lorenzo debió conformarse con un punto al igualar 0-0 como local con Central Córdoba. Un resultado menos que discreto para el Ciclón, que ingresó en un tramo negativo, con tres partidos seguidos en los que no anotó ni un gol, con una derrota y dos empates. La sequía azulgrana llega a cuatro cotejos si se incluye el 0-0 frente a Palestino de la semana pasada por la Copa Sudamericana. Sin goles, San Lorenzo cedió terreno y ahora quedó tercero en el campeonato. “Fue un partido en el que tuvimos el dominio completo del juego, pero no tuvimos eficacia en el área rival para definir. Al principio noté al equipo impreciso, pero en el segundo tiempo mejoramos y atacamos todo el tiempo. No supimos aprovechar las oportunidades”, aceptó el DT Rubén Insua.

Más temprano, Newell's y Unión igualaron 1-1, con goles de Jorge Recalde para los rosarinos, y de Kevin Zenón para el conjunto de Santa Fe. Lo destacado, aquí, fue un gol anulado a Aguirre, que hubiera significado el 2-0 parcial para los rojinegros, por un fuera de juego similar a la acción controvertida del cotejo entre Boca y Lanús del sábado pasado. “No sé cómo es la historia del VAR, pero depende de la importancia del partido. Traen dos cámaras, en otros, 4, 8 o 16. Tendrían que traerse las mismas cámaras en todos los partidos. Le dije al árbitro: 'Cuando ustedes se equivocan no pasa nada, si lo hago yo, me echan'”, criticó Gabriel Heinze, DT de Newell's.

El sábado por la noche, Talleres consiguió un triunfo ajustado sobre Arsenal en Córdoba. Sin el brillo de otros partidos, al equipo de Gandolfi le alcanzó con el gol que anotó Michael Santos para quedarse con los tres puntos.

Además, en la Bombonera, Boca salvó un punto al igualar 1-1 con Lanús. Leandro Díaz, de cabeza, abrió la cuenta para el Granate; lo igualó Darío Benedetto a dos minutos del final, luego de una discutida acción por la que debió intervenir el VAR, y que habilitó la jugada previa al empate xeneize. Eso sí: el 1-1 no les sirvió a ninguno de los dos.

Tabla de Posiciones

