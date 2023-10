Un exjugador del Barcelona reveló que lo obligaron a decir una mentira sobre Lionel Messi: "Amo a Cristiano"

Durante muchos años la rivalidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo animó el fútbol europeo y mundial. Los fanáticos de cada uno daban sus argumentos en un debate que aún no tiene final. En España, sobre todo, esto se vivió con mucha intensidad y, en las últimas horas, un exjugador del Barcelona contó que lo obligaron a decir que Leo era el mejor del mundo para ficharlo, aunque en realidad no pensaba de esa manera y prefería al portugués.

Se trata de Kevin Prince Boateng, extravangante jugador ghanés, quien jugó en el Barsa tan solo seis meses en el 2019. Su paso fue sin pena ni gloria y, si bien tuvo una extensa carrera, a los 36 años decidió retirarse y es muy conocido por sus polémicas fuera del terreno de juego.

Al ser un personaje entretenido, fue invitado al podcast del exfutbolista inglés Rio Ferdinand y allí dio esta revelación impensada. "Recuerdo que cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Lionel Messi, mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida", aseguró.

La sorpresa de los presentes fue absoluta, razón por la cual explicó los motivos que tuvo para dar esa declaración: "Normalmente siempre digo la verdad, pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona".

Y agregó: "Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso: si no, no jugaría". Lo cierto es que tampoco jugó demasiado: solo cuatro partidos.

La pregunta de Lionel Messi que lo descolocó

Si bien estuvo solamente seis meses, Boateng se convirtió en el primer futbolista ghanés de la historia del Barcelona. A la hora de hablar sobre su relación con Lionel Messi, reveló un detalle que no pasó desapercibido: "Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario".

Además, contó un episodio que vivió y una pregunta de Leo que lo descolocó. "Hablamos una vez en las duchas y me preguntó si era difícil marcar goles en Italia, porque Ronaldo estaba allí en ese momento. Demostró la rivalidad que tenía".

Fuente: TN