Un ídolo de Racing colaboró con la colecta de Independiente: "Tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad"

José Chatruc fue un emblema de ese Racing que en el 2001 logró romper la maldición y abrió la puerta nuevamente a los títulos en la vereda académica de Avellaneda. Aquella historia de tantos años con la casaca celeste y blanco le permitió impregnar su nombre en los fanáticos del club convirtiéndose en un referente. En medio de la colecta que inició el clásico rival de la ciudad, el Pepe decidió tener un gesto solidario y terminó recibiendo una serie de críticas de varios hinchas de Racing.

Alejado del fútbol desde hace una década, primero Chatruc mostró en redes sociales su accionar con el Rojo: "Felicito a mi amigo Juan Marconi y por supuesto a Santiago Maratea por esta iniciativa de recaudar fondos para Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos. ¡Saludos!", compartió en Twitter.

Mensaje para los verdaderos hinchas de RACING ! Boludos abstenerse ! pic.twitter.com/89dlKAcCH0 — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 28, 2023

Después de acumular mensajes de detractores y otros que apoyaban su gesto, decidió hacer un descargo por la misma red social. Subió un video y aclaró: "¡Mensaje para los verdaderos hinchas de Racing! ¡Boludos abstenerse!"

"Simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general del fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino. Y sin Independiente no hay cásico", argumentó en el inicio del video que realizó.

"Sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival. Mis hijos son de Racing. Saludos a todos los que dicen: "No vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, no podés pisar, vas a ver". Mis hijos son socios, pago la cuota, la tengo al día en el débito. No quiero que odien a nadie, quiero que sean felices. Sí que tengan rivalidad, pero sin tanta locura. Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad", reflexionó.

"A los que sí me quieren de Racing, que son la mayoría espero, les mando un beso grande, muy agradecidos por toda la muestra de cariño y siempre estoy para colaborar. No busco ni sobres, ni lucrar con el club, ni nada. ¡Aguante Racing!", concluyó.

Uno de los nombres significativos de aquella gesto en el Apertura 2001 bajo el mando de Mostaza Merlo, Chatruc también tuvo pasos por Platense, San Lorenzo, Quilmes, Banfield y Tiro Federal en Argentina. A los 46 años, acumula también una extensa trayectoria en distintos programas de televisión, además de mantenerse activo en redes sociales.

Su gesto es uno más de tantos, ya que varios hinchas anónimos de otros clubes decidieron sumarse a la colecta que encabeza el influencer Santiago Maratea en Independiente y que ya acumuló más de 470 millones de pesos en las primeras 24 horas.

