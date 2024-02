Un rival de Lucas Ocampos minimizó que le tocaran la cola al ex-River: "En Argentina pasan cosas peores"

Durante la victoria del Sevilla por 2 a 1 frente al Rayo Vallecano Lucas Ocampos vivió una insólita y repudiable situación: se preparaba para sacar desde el lateral cuando un adolescente que se encontraba en la tribuna le metió un dedo en la cola. Después del partido, un jugador rival del ex-River lanzó una polémica frase contra el fútbol argentino.

“Es una tontería. Ocampos es de Argentina, que allí seguramente pasan cosas peores”, dijo Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, minimizando el accionar de los dos jóvenes que se rieron de la situación.

Sobre los fanáticos, Camello aseguró que se trataba de “tres chavales que tenían 15 o 14 años”. Tras estas declaraciones, Ocampos arremetió contra el jugador español. “Me parece que no tiene que declarar esas cosas. ¿Una niñatada hacer esas cosas? Tenemos que dar el ejemplo”, sentenció.

El argentino aseguró que no reaccionó de una mala manera por darle un buen ejemplo a sus hijas, Luisana y Logan, y aclaró que no necesita que le pidan perdón por lo sucedido.

“No he estado en Argentina, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Entiendo que allá el fútbol es más canchero”, añadió luego Camello en diálogo con El Chiringuito y volvió a mencionar que lo ocurrido le pareció “una tontería”.

Qué dijo Lucas Ocampos después de que un hincha del Rayo Vallecano le tocara la cola desde la tribuna

“Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”, explicó Ocampos tras el partido en declaraciones a la cadena Dazn.

“Me contuve porque tengo dos hijas, pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo”, agregó el futbolista argentino. El Sevilla le pidió a la Liga que tome medidas contra el fanático, que fue identificado por la policiía y es menor de edad.

Fuente: TN