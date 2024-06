Uruguay apabulló 5-0 a Bolivia y quedó a un paso de los cuartos de final de la Copa América

Uruguay avanza sin dejar dudas en la Copa América. Es cierto que Bolivia, un equipo muy flojo, no fue medida, pero los dirigidos por Marcelo Bielsa mostraron una superioridad apabullante y confirmaron que son serios candidatos al título. Dos victorias, con ocho goles a favor y uno en contra, lo afianzan como la mejor selección en lo que va del torneo. Al menos eso es lo que se ve en el juego.

El primer tiempo se jugó enteramente en tres cuartos de cancha de Bolivia y Darwin Núñez disfrutó de lo que sueña cualquier delantero: situaciones de gol, una detrás de la otra. Y eso que el atacante del Liverpool no estuvo del todo fino. Rápidamente, al segundo minuto de juego, Facundo Pellistri puso un centro preciso a la cabeza del '9', que remató apenas desviado.

Luego, ya con el partido 1-0 por el gol de Pellistri, Guillermo Viscarra le tapó un mano a mano . Y a los 21' de la primera mitad, cuando el conjunto boliviano lograba tomar algo de aire, Darwin convirtió en gol un rápido contraataque. Y más adelante en esa primera mitad, un cabezazo al travesaño tras un pase frontal de Nicolás De La Cruz. Bielsa, mientras tanto, disfrutaba sentado en su heladerita de ver florearse a su equipo.

De esta manera, convirtió por séptimo partido consecutivo con su selección e igualó la marca top de Héctor Scarone, campeón del mundo en 1930. Le había marcado a Panamá en el 3-1 de la primera fecha y alcanzó a Lautaro Martínez y al estadounidense Folarin Balogun como los goleadores del torneo con dos tantos cada uno.

A Bolivia, que perdió los últimos 14 partidos que jugó por Copa América y no gana desde 2015 -un 3 a 2 a Ecuador-, no le quedó otra que adelantarse en la cancha y aprovechar unos instantes de relajación de Uruguay para acercarse tímidamente al arco de Sergio Rochet. Eso no le gustó a Bielsa, que enloquecía al borde del terreno. Lo que sí le gustó fue el resultado final, un 5-0 incuestionable. Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur completaron la goleada.