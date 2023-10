Uruguay perdió 73-0 con los All Blacks y quedó eliminado del Mundial de rugby

Uruguay abrió la quinta semana de actividad, última en la fase de grupos, y cayó por 73-0 en un histórico enfrentamiento contra los All Blacks por la cuarta jornada del Grupo A del Mundial de rugby Francia 2023.

El encuentro comenzó muy disputado y con Uruguay apostando al juego físico. En un momento de descontrol sobre el minuto 12, Manuel Ardao llegó a apoyar en el ingoal del combinado de Oceanía pero el TMO detectó que tocó la línea antes de anotar. Los Teros lograron aguantar las primeras embestidas de los vestidos de negro y mantiene el resultado en cero. Nueva Zelanda, por su parte, tuvo dos tries anulados antes de los 20′: primero por knock on y después por un tackle alto a Santiago Arata.

Una serie de errores llegó al combinado sudamericano a defender cada vez más cerca de su ingoal y desde un scrum debajo de los palos, Damian McKenzie marcó el primer try. A la siguiente jugada, un knock on de Tomás Etcheverry a cinco metros le permitió a los All Blacks a golpear una vez más a través de las manos de Richie Mo'unga.

Otro envión anímico de Los Teros llevó a tener dos scrums muy cerca de sumar sus primeros puntos pero no pudo concretar y otra vez castigó Nueva Zelanda con una magia de McKenzie para que Will Jordan estire la diferencia. Antes del entretiempo Cam Roigard agregó su nombre a los tries, sumó el bonus ofensivo y llevó el partido al descanso por 26-0.

La segunda mitad arrancó con dominio total de Nueva Zelanda con tres nuevos tries: Fletcher Newell a los 45′, Leicester Fainga'anuku en el 49′ y otra vez Damian McKenzie a los 53′. Los All Blacks notaron el cansancio acumulado de los jugadores uruguayos y siguieron anotando hasta acumular un total de 11 tries para dejar el marcador final en 73-0. Más allá de la dura derrota, Los Teros se llevaron una experiencia única y jugaron contra la potencia del hemisferio sur que les faltaba de manera oficial.

El capitán de Uruguay, Andrés Vilaseca, no ocultó su felicidad de enfrentar al combinado tres veces campeón del mundo y lo catalogó de una manera especial: “Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de rugby”. Y agregó sobre el seleccionado de Oceanía: “Uno crece viendo a los All Blacks en la televisión. Salvo en mundiales dudo que sé de una oportunidad así. Para mí, son el mejor equipo del mundo hace tiempo. Estar frente al haka va a ser toda una experiencia”.

Por el lado los All Blacks, necesitaban de una victoria con bonus ofensivo para asegurar su pase a los cuartos de final y tirarle la presión a los anfitriones, que este viernes chocan con la Azurri. “Estamos jugando contra un equipo que básicamente tuvo el mismo marcador contra Francia que nosotros. Y eso fue en el último mes. No estoy tratando de hablarles falsamente, pero perdieron ante Francia por el mismo marcador que nosotros. Eso merece mucho respeto y si ves ese partido, estos muchachos, me encanta su actitud. Creo que son un equipo de rugby realmente apasionado y si no estamos en casa, entonces vamos a tener dificultades”, analizó el coach Ian Foster en conferencia de prensa.

Y agregó con palabras positivas para Los Teros: “Uruguay representa algunos desafíos bastante importantes en muchas áreas del juego para nosotros y tal vez tengamos que mejorar en el futuro, de todos modos. Es un equipo ambicioso. Sabemos que vamos a lograrlo. Tienen que estar vivos defensivamente porque van a querer aprovechar las oportunidades cuando puedan. También sabemos que son muy combativos en los momentos decisivos”.

En los libros existe un antecedente no oficial entre Uruguay y Nueva Zelanda: fue en 1976, en el estadio del Comando General del Ejército, en Bulevar Artigas. Aquel partido terminó en victoria neozelandesa 63 a 3. Vale recordar que los primeros dos del Grupo A se medirá con quienes salgan del B, que por el momento son Sudáfrica e Irlanda a la espera del último choque entre el Trébol, número uno del ranking mundial, y Escocia.

Fuente: Infobae.