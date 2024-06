Vóley: perdió Cuba y la Selección Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos

No hay que hacer más cuentas, sino las de, vaya paradoja, contar los días que faltan para el debut en París el 27 de julio. Porque según los resultados de este jueves, la Selección Argentina de vóley ya se clasificó a los Juegos Olímpicos pese a que la lista con los 12 participantes se la FIVB oficializará este lunes 24 de junio.

El boleto que abrochó el equipo que dirige Marcelo Méndez lo empezó a obtener con esfuerzo propio, o sea ganando su segundo partido del week 3 de la VNL en Eslovenia, barrida a Turquía en el primer turno del día. Y luego se benefició de la derrota de Cuba ante los eslovenos por 3-2 (25-22, 20-25, 25-21, 29-31 y 15-8). Así, a los cubanos, quienes peleaban un lugar con los argentinos, no les alcanzará para sacarlos de la pelea, con una diferencia de 53,07 puntos en el ranking.

¿Por qué Argentina se clasificó este jueves a los Juegos Olímpicos?

Argentina consiguió su boleto a partir de su posición en el ranking de la FIVB, octava, a la cual Cuba, duodécima, ya no puede aspirar porque no le dan los números ni con dos triunfos suyos y dos caídas de la Selección (ambos enfrentan a la floja Bulgaria y la poderosa Polonia). Así, el equipo nacional se queda con uno de los cuatro lugares disponibles de los cinco que no se definieron vía los Preolímpicos.

Le pega Palonsky.

La primera que consiguió los pasajes fue Francia, que entró por ser local. Los otros seis lugares se ocuparon a través del Preolímpico del 29 de septiembre al 8 de octubre del 2023, por el cual 24 equipos buscaron, en tres sedes diferentes, los boletos. Entraron: Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, Polonia y Canadá. Argentina finalizó con récord de 5-2, que la ayudó a trepar en el ranking.

Entonces quedaron los cinco lugares a definir por el ranking, con puntos a sumar en la VNL. Cuatro son para los mejores ubicados sin contar aquellos siete seleccionados y el quinto, por zona geográfica, el mejor africano del ranking, que será Egipto.

El bloqueo de Loser y Conte.

Así, por el listado de la FIVB van a entrar, además: Italia, Eslovenia y Argentina. ¿El cuarto? En estos dos partidos que faltan lo dirimen Serbia (juega contra Turquía y Eslovenia) y Cuba.

El ranking de la FIVB

Los números se sacan a partir de un algoritmo complejo que se basa en el ranking de ambos equipos y en los datos históricos de los partidos. El calculo comprenderá las probabilidades de los seis resultados posibles del encuentro a jugarse (3-0, 3-1 o 3-2 para ambos) y luego se compara con el resultado real del partido a partir de los resultados esperados previamente. O sea, no es lo mismo ganarle o perder con Polonia, el 1 del ranking, que con Egipto, el 20. Aclaración: los puntos que gana un equipo son los mismos que pierde el otro del mismo partido.

Así está el listado cuyas posiciones del 23 de junio se toman en cuanta para la clasificación olímpica....

Polonia 418,10 Italia 363,44 Eslovenia 343,24 Brasil 338,14 Japón 338,08 EE.UU. 332,37 Francia 310,91 Argentina 298,75 Canadá 264,63 Serbia 256,50 Alemania 246,01 Cuba 245,68 Países Bajos 209,63 Ucrania 200,61 Irán 196,55 Turquía 183,17 Bélgica 180,15 Bulgaria 170,70 República Checa 165,11 Egipto 164,05

En negrita, clasificados a los juegos Olímpicos. El 12° será Serbia o Cuba.

Fuente: Olé