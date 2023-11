Walter Morales: "El objetivo está siempre en pelear el ascenso"

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales , realizó un balance del último torneo, el presente y el futuro del “Lobo”. Se refirió a los errores que se cometieron, al plantel, la llegada de refuerzos y al objetivo para el próximo año.

“Desde lo institucional estamos muy bien en todos los aspectos: el económico, financiero, estructural, administrativo y también en todas las disciplinas. Gimnasia está realmente muy bien, está creciendo”, señaló Morales y admitió que en cuanto a lo futbolístico, “se cometieron muchos errores en el transcurso del año que se pagaron al final del torneo”.

“El hecho de cambiar tres técnicos en un mismo torneo muestra a las claras que se cometieron errores. Armamos un plantel pensando en un cuerpo técnico, después tuvimos problemas extra futbolísticos y no pudimos mantenerlo. Cambiamos con un técnico conocido de la casa y no dio resultado, y al final encontramos el técnico que creemos que nos dio la estabilidad y la posibilidad de llegar a las últimas fechas con posibilidad”, detalló.

Morales consideró que “había un buen plantel”, y aseguró que “trajimos lo mejor del torneo pasado de la B Nacional, pero bueno, son cosas del fútbol”. “Hay muchos equipos que están jugando el reducido, que los comparas con Gimnasia, y la verdad que creo que somos mucho más”, apuntó.

Siguiendo esa línea, aseguró que el objetivo para el próximo torneo será pelear el torneo. “El objetivo siempre está puesto en pelear el ascenso”, afirmó.

LLEGADA DE REFUERZOS

Tras el anuncio de que siete integrantes del plantel como Brandán y Tévez no continuarán en Gimnasia, llegó el turno de preguntar por la llegada de refuerzos.

“Armamos una Comisión de Fútbol en donde está el técnico Marcelo Vázquez, nuestro manager, Mario Lobo y algunos miembros de la Comisión Directiva. Se está trabajando fuerte sobre el perfil del plantel y ellos van a ser los que designen la nueva camada de jugadores que van a reforzar el plantel”, explicó.

En esa línea, aseguró: “Vamos a armar un plantel fuerte, firme, para el torneo que viene, obviamente siempre con el objetivo de volver a primera división”.

“No hay hinchas, socios, dirigentes de Gimnasia que no quiera eso. No hay gente que no tenga eso en la cabeza, así que vamos a seguir haciendo el esfuerzo para tratar de estar un poco mejor”, remarcó.