La Reina Nacional de los Estudiantes se despidió de sus atributos con un emotivo posteo

A casi un añito de esta noche mágica, me toca despedirme de mis atributos. No se por donde empezar a describir como me siento. No me alcanzan los gracias, primero que nada a Jujuy por abrirme las puertas con tanto amor de todas partes, en cada lugar me reciben con ese cariño inigualable. A las personas del Ente, que me cuidaron desde el primer momento, que me guiaron y me ayudaron en todo lo que necesite, especialmente a Valen, que nos abrió las puertas a mi mamá y a mi, siempre con muchísimo amor. A los que año a año organizan la fiesta provincial de los estudiantes en Bs. As. El amor que le ponen a cada cosa que hacen es mágico. A Josema que, de algún modo me enseño ese enamorarte de tu trabajo, y que me incentiva al día de mañana elegir algo que realmente me haga feliz. A Ari obviamente, y a su familia, sin ella no estaría hoy acá, me acompaña siempre, y hace vestidos de en sueño. A todas las reinas que pude conocer, cada una de ellas puedo decir que son personas hermosas. Y obviamente a la mujer que me apoya en todas, la que se banca conmigo las horas de viaje y por más de que hagan 40 grados de calor ella está ahí viéndome, le cuesta filmarme pero se que hace lo mejor por verme en un lugar donde realmente me siento contenta, y si, sos vos mamá. Me llevo los recuerdos más lindos de la fiesta más linda, es un orgullo para mi poder hoy representarla y llevarla conmigo a cada parte que voy. Lamentablemente este año es distinto a los demás, la situación que estamos pasando no nos permite estar ahí con todos disfrutando al 100% pero estoy segura que de a poquito, con mucha constancia y cuidados vamos a volver a la normalidad. Me entristece mucho el hecho de no se haya podido hacer la fne que es especial e importante para todos y para mi. Septiembre sin la fiesta se siente, y mucho. Con lágrimas en los ojos puedo decir que es un sueño inconcluso también para mi, solo me queda decirle a la promo que no decaiga, ya vamos a tener revancha. Espero poder volver a esa magia y a concluir este sueño pronto. Gracias por todos los mensajitos hermosos y los regalos que recibí durante estos días, van a estar para siempre en mi corazón. Jujuy, tienen la fiesta más linda ♥️