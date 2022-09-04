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FNE 2022: confirmaron el orden de pasada de las candidatas a Reina Capital  

En las instalaciones del Centro Cultual Éxodo Jujeño se realizó el sorteo del orden de las reinas de los distintos establecimientos educativos capitalinos.

FNEFNE 2022
A días de conocer el nombre de la nueva representante del estudiantado de la capital jujeña, se realizó el sorteo para conocer el orden en el cuál pasaran las 58 reinas de los establecimientos educativos.

 

En la antesala de una de las noches más importantes para las jóvenes, la Elección Reina Capital, quedó inaugurada la agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Además en la ocasión, se informó las actividades que tendrán las 58 representantes de los colegios de la capital hasta domingo 11 donde se proclamará a la nueva soberana de la edición 71º de la FNE.

 

La encargada de abrir la pasarela de las candidatas será Abril Condorí de Escuela Provincial de Comercio Nº 3 J.M. Estrada. Mientras que la pasada de las jovencitas culminará con Delfina Piehl Calvo del Colegio Nuestra Señora del Huerto.

Listado completo de candidatas

1 CONDORÍ ABRIL – ESC. PROV. DE COM. 3 J. M. ESTRADA

2 MONTIEL ROCÍO – COLEGIO NUEVA SIEMBRA

3 MIRANDA VALENTINA – EMDEI

4 BUTRÓN MORALES ROCIO – SECU. DE ARTE 42

5 GRAMAJO ABRIL – ESC. ED. TECNICA N°1

6 OVEJERO SELENA – ESCUELA MARINA VILTE

7 MEALLA VIOLETA – COLEGIO DEL SALVADOR

8 ALFARO ARIADNA – SECUNDARIO 6

9 MOLINA ROSARIO – COL. SANTA TERESITA

10 GARCÍA YACANTE ABRIL – COL. N° 1 T. S. DE BUSTAMANTE

11 CISNERO MARTINA – COL. NUEVO HORIZONTE 1

12 ITURRI VALENTINA – COL. JEAN PIAGGET

13 ARRAYA AGUSTINA – ESCUELA PROV. DE ARTE

14 BURGOS ROMINA – SECU 23 OCLOYAS

15 ARMELLA MANUELA  – COLEGIO SECUNDARIO 62 LA SALLE

16 VALDEZ CANDELARIA – COL. N°2  ARMADA ARGENTINA

17 ALÍ ANGELES – COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA

18 FARFÁN MAITÉN – COL. SECU. 59 OLGA AREDEZ

19 CANAVIRE SOFÍA – COL. MAYOR JUJUY

20 RUGGIERI MARTINA – COLEGIO LOS LAPACHOS

21 QUISPE JAZMIN – SECU. 48

22 CAMACHO CANDELA – COL. SECU. BLAISE PASCAL

23 BEJARANO CARLA – BACHI. 16 PASO DE JAMA

24 VALDEZ LUCIANA – BACHI PRO. N 19

25 KRISTAFOR NAHIARA – BACHI 24 LOZANO

26 PUCA SOFÍA  – BACHILLERATO   21

27 BENACCHIO GIULIANA – ESC. DE COMERCIO 1 PROF. CASAS

28 GARECA VALERIA – SECU 32 ALT COM

29 AGUILAR ESTEFANÍA – ESC. DE COMERCIO 2 MALV. ARG.

30 CUÑADO ILEANA – BACHILLERATO 2

31 ZENTENO CAMILA – COLEGIO DEL DIVINO REDENTOR

32 HERRERA BIANCA – COMP. EDUCAT. JOSÉ HERNANDEZ

33 LOPEZ EMMA – COLEGIO CHE IL

34 CAJES BRIANA – SECUNDARIO 1

35 ALFARO MALENA – COLEGIO ANTONIO MARIA GIANELLI

36 GARZÓN MICAELA – ESC. NORMAL SUPERIOR

37 MARTINEZ CAMILA – SECUNDARIO 34

38 ENCINAS MIKAELA – COLEGIO CRISTO REY

39 BARRERA MARYLIN – BACHILLERATO 15

40 GARECA ARACELI  – ETP 1

41 PEREA BARBARA – IPSEL

42 TORRES KARINA – SECU. 33 DE REYES

43 SNOPEK GUADALUPE – COL. SANTA BÁRBARA

44 ORELLANA TIARA – SECUNDARIO N° 2

45 MURILLO VALENTINA – SECUNDARIO 43

46 BIASIORI CAMILA – COL. PABLO PIZZURNO

47 RUIZ ALDANA – POLIMODAL N° 3

48 GONZALES SOFÍA – ESC. DE MINAS

49 HERRERA  CONSTANZA – ESC. ED. TECNICA N°2 PROF ZALAZAR

50 ESPINOZA MORENA – COL. NUEVA GENERACION

51 MONTERO SOFÍA – BACHI. 6 ISLAS MALVINAS

52 MONDAQUE PAOLA – ESC. PCIAL. COMER. 1 PROF IBARRA

53 MONTALI DELFINA – COL. 3 EXODO JUJEÑO

54 MONTERO PILAR – COLEGIO MARTÍN PESCADOR

55 ELSINGER AMBAR – COL. CANONIGO GORRITI

56 BENITEZ ERIKA – SECU 54 ALTO COMEDERO

57 WERRO ROMERA SOFÍA – CENTRO POLIVALENTE DE ARTE

58 PIEHL CALVO DELFINA – COL. NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO

 

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