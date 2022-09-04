FNE 2022: confirmaron el orden de pasada de las candidatas a Reina Capital
En las instalaciones del Centro Cultual Éxodo Jujeño se realizó el sorteo del orden de las reinas de los distintos establecimientos educativos capitalinos.
Listado completo de candidatas
1 CONDORÍ ABRIL – ESC. PROV. DE COM. 3 J. M. ESTRADA
2 MONTIEL ROCÍO – COLEGIO NUEVA SIEMBRA
3 MIRANDA VALENTINA – EMDEI
4 BUTRÓN MORALES ROCIO – SECU. DE ARTE 42
5 GRAMAJO ABRIL – ESC. ED. TECNICA N°1
6 OVEJERO SELENA – ESCUELA MARINA VILTE
7 MEALLA VIOLETA – COLEGIO DEL SALVADOR
8 ALFARO ARIADNA – SECUNDARIO 6
9 MOLINA ROSARIO – COL. SANTA TERESITA
10 GARCÍA YACANTE ABRIL – COL. N° 1 T. S. DE BUSTAMANTE
11 CISNERO MARTINA – COL. NUEVO HORIZONTE 1
12 ITURRI VALENTINA – COL. JEAN PIAGGET
13 ARRAYA AGUSTINA – ESCUELA PROV. DE ARTE
14 BURGOS ROMINA – SECU 23 OCLOYAS
15 ARMELLA MANUELA – COLEGIO SECUNDARIO 62 LA SALLE
16 VALDEZ CANDELARIA – COL. N°2 ARMADA ARGENTINA
17 ALÍ ANGELES – COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA
18 FARFÁN MAITÉN – COL. SECU. 59 OLGA AREDEZ
19 CANAVIRE SOFÍA – COL. MAYOR JUJUY
20 RUGGIERI MARTINA – COLEGIO LOS LAPACHOS
21 QUISPE JAZMIN – SECU. 48
22 CAMACHO CANDELA – COL. SECU. BLAISE PASCAL
23 BEJARANO CARLA – BACHI. 16 PASO DE JAMA
24 VALDEZ LUCIANA – BACHI PRO. N 19
25 KRISTAFOR NAHIARA – BACHI 24 LOZANO
26 PUCA SOFÍA – BACHILLERATO 21
27 BENACCHIO GIULIANA – ESC. DE COMERCIO 1 PROF. CASAS
28 GARECA VALERIA – SECU 32 ALT COM
29 AGUILAR ESTEFANÍA – ESC. DE COMERCIO 2 MALV. ARG.
30 CUÑADO ILEANA – BACHILLERATO 2
31 ZENTENO CAMILA – COLEGIO DEL DIVINO REDENTOR
32 HERRERA BIANCA – COMP. EDUCAT. JOSÉ HERNANDEZ
33 LOPEZ EMMA – COLEGIO CHE IL
34 CAJES BRIANA – SECUNDARIO 1
35 ALFARO MALENA – COLEGIO ANTONIO MARIA GIANELLI
36 GARZÓN MICAELA – ESC. NORMAL SUPERIOR
37 MARTINEZ CAMILA – SECUNDARIO 34
38 ENCINAS MIKAELA – COLEGIO CRISTO REY
39 BARRERA MARYLIN – BACHILLERATO 15
40 GARECA ARACELI – ETP 1
41 PEREA BARBARA – IPSEL
42 TORRES KARINA – SECU. 33 DE REYES
43 SNOPEK GUADALUPE – COL. SANTA BÁRBARA
44 ORELLANA TIARA – SECUNDARIO N° 2
45 MURILLO VALENTINA – SECUNDARIO 43
46 BIASIORI CAMILA – COL. PABLO PIZZURNO
47 RUIZ ALDANA – POLIMODAL N° 3
48 GONZALES SOFÍA – ESC. DE MINAS
49 HERRERA CONSTANZA – ESC. ED. TECNICA N°2 PROF ZALAZAR
50 ESPINOZA MORENA – COL. NUEVA GENERACION
51 MONTERO SOFÍA – BACHI. 6 ISLAS MALVINAS
52 MONDAQUE PAOLA – ESC. PCIAL. COMER. 1 PROF IBARRA
53 MONTALI DELFINA – COL. 3 EXODO JUJEÑO
54 MONTERO PILAR – COLEGIO MARTÍN PESCADOR
55 ELSINGER AMBAR – COL. CANONIGO GORRITI
56 BENITEZ ERIKA – SECU 54 ALTO COMEDERO
57 WERRO ROMERA SOFÍA – CENTRO POLIVALENTE DE ARTE
58 PIEHL CALVO DELFINA – COL. NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO