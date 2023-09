A 11 años de la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña recordó a su hija y mostró cómo la homenajea

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con una serie de emotivos posteos en sus redes sociales. Este 8 de septiembre se cumplen 11 años de la muerte de la primera hija que tuvo con Carolina Pampita Ardohain . Desde entonces, cada 8 del mes el actor chileno se expresa con un gesto, y en los aniversarios comparte una misa familiar con su expareja y sus respectivos hijos.

En esta oportunidad, se encuentra en República Dominicana -a donde viajó por compromisos laborales- y desde allí publicó primero la foto de un ramo de flores blancas que hacen alusión al nombre de la niña que tenía seis años cuando falleció luego de contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México.

“Flores blancas en tu nombre”, escribió Benjamín junto a la imagen.

Y en otra Historia, Vicuña mostró un video que grabó tiempo atrás en la intimidad de su hogar en Buenos Aires, cuando estaba en compañía de tres de sus hijos: Benicio -el menor que tuvo con Pampita- y Magnolia y Amancio -de su relación con Eugenia la China Suárez-, quienes estaban comiendo frente al televisor.

El actor decidió compartir con sus casi tres millones de seguidores una imagen que para la cotidianeidad de la familia no es inusual: allí, en el living, hay una foto de Blanca, con una vela encendida.

“Todos los días, todos”, resaltó haciendo énfasis en que su hija siempre está presente en su vida y en cualquier situación familiar. No solo en sus aniversarios. Y tampoco es la primera vez que lo hace público. En entrevistas en las que se ha referido a ella, contó que sus hijos hablan permanentemente de su hermana. Incluso Magnolia, se ha visto parecida a ella.

Antes de realizar los conmovedores posteos este 8 de septiembre, el actor chileno se encargó de eliminar los anteriores que había hecho y que aún permanecían en sus redes sociales, de manera tal que solo quedaran estos dos en sus Historias.

En las últimas horas, en tanto, había utilizado su cuenta de Instagram para desmentir versiones de romance con Milca Gili, expareja del cantante Luciano Pereyra. “Acá, en Dominicana filmando. Soltero y tranquilo. Más solo que Rambo. Gracias”, escribió junto a una foto en la que está sonriendo, cruzado de brazos y posando delante de una cámara, mostrando el detrás de escena de la filmación.

Por estos días, Vicuña se encuentra en República Dominicana filmando la película El silencio de Marcos Tremmer, de Miguel García de la Calera. Se trata de una coproducción entre España, Uruguay y el país del Caribe en el que está trabajando actualmente.

Pampita, por su parte, no se expresó públicamente este 8 de septiembre. La modelo suele decidir transitar estos días en la intimidad de su familia. O lo hace a través de su cuenta privada de Instagram, aquella a la que solo tiene acceso su círculo más cercano.

Flores blancas en honor a Blanca Vicuña

Así como también ha hablado muy poco sobre el tema en distintas entrevistas. Sí lo hizo en Blanca, la niña que quería volar, el libro que escribió Vicuña en el que relató cómo fueron los últimas días de su hija y los posteriores a su muerte. “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego. Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, sostuvo Pampita.

En otro tramo del libro, la conductora contó que mira a diario las fotos de su hija. “Me matan, pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo...-se sinceró- Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días”.

Pampita, Blanca y Vicuña

En tanto, cuando presentó el libro que le dedicó a Blanca, Benjamín Vicuña había dicho: “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”.

Y agregó: “En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”.

