A los 34 años, murió Aaron Carter, cantante y actor

Aaron Carter fue hallado muerto en la bañera de su casa de Lancaster, California este sábado. El cantante y actor tenía 34 años.

Según publicó el sitio TMZ, la policía local recibió un llamado en el que se informó que un hombre se encontraba ahogado en el domicilio en el que vivía el intérprete. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo su deceso, pero según indica el medio estadounidense, no se habría encontrado evidencia de que se trate de una muerte violenta.

Nacido en Tampa, Florida, el 7 de diciembre de 1987, la música estuvo muy presente en su vida desde pequeño. A los 7 años ya integraba una banda local, pero fue a fines de los 90 cuando debutó como solita, subido al éxito mundial alcanzado por su hermano mayor Nick dentro de Backstreet Boys.

Tenía 10 años cuando hizo su aparición, en carácter de invitado especial, durante un show en Berlín, Alemania, de la boy band. Su carisma lo llevó ese mismo año a grabar su primer simple, “Crush on You”, que conformaría parte de su álbum homónimo editado en 1997. Esa primera placa se convirtió en disco de oro en países como España, Dinamarca, Canadá y Alemania.

Al año siguiente, salió a la venta su segundo álbum, Aaron's Party, que triplicó en ventas a su predecesor. Gracias a su creciente fama, el cantante firmó su primer contrato millonario con la cadena televisiva especializada en público infanto juvenil Nickelodeon, y participó de las series Lizzie McGuire y Sabrina, la bruja adolescente.

A los 13 años, grabó su tercer disco, llamado Oh, Aaron, en el que presentó el primer y esperado dueto con su hermano Nick. A pesar de su temprano éxito, los problemas no tardaron en llegar. Antes de cumplir la mayoría de edad, sus padres decidieron presentar una demanda contra Lou Pearlman, su exrepresentante y creador de los Backsteet Boys, acusándolo de fraude, por evadir el pago de cientos de miles de dólares por los derechos de su segundo disco. El conflicto legal terminó en marzo de 2003, cuando Pearlman fue declarado en rebeldía por no presentar los comprobantes de pago.

En 2008, Carter fue arrestado en Texas por exceso de velocidad y posesión de marihuana. Tres años después, su mánager Johnny Wright anunció que el cantante había comenzado un tratamiento para “curar algunos problemas emocionales y espirituales”.

A pesar de haber sido presentados como dos hermanos unidos y cercanos, con el tiempo salieron a la luz los fuertes conflictos que Nick y Aaron mantenían puertas adentro. En 2019, Aaron recurrió a las redes para hacer una grave denuncia: “Mi hermana [Leslie Carter] me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”.

Según había explicado en un comentario anterior, su hermana padeció bipolaridad por lo que se medicaba con litio. Leslie murió en 2012 a los 25 años por una sobredosis de medicamentos recetados, algo por lo que Nick Carter ha confesado sentirse culpable, ya que se distanció de ella durante los últimos meses de su vida por la complicada relación que tenían entre ellos. Incluso no asistió a su funeral porque su familia, especialmente su padre Bob Carter, le culpó de su muerte según contó el cantante en el programa Dr. Phil un año después de aquel momento.

Los hermanos Carter

Las disputas entre los hermanos famosos del clan llegaron a la justicia ese mismo año. “Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron”, escribió Nick en Twitter. ¿La razón? Según el mayor de los Carter, Aaron había amenazado a la esposa de Nick, que se encontraba embarazada.

En septiembre de 2019, en una entrevista en el programa de televisión The Doctors, el músico reveló que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. También contó que era adicto a los calmantes y al alcohol. En ese mismo programa, afirmó ante los televidentes que no tenía “nada que esconder” y enseñó una bolsa repleta de los medicamentos que le suministraban para sus tratamientos.

Antes de declararse públicamente bisexual, Carter estuvo en pareja con las actrices Lindsay Lohan, Hilary Duff y Amanda Byrnes. En 2006, se comprometió con la modelo Kari Ann Peniche, pero tiempo después se arrepintió. En noviembre de 2021 se convirtió en padre de su primer y único hijo, Prince Lyric, junto a la actriz Melanie Martin.

