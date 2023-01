A lo Shakira, Miley Cyrus se venga de su ex con el lanzamiento de Flowers

Este viernes, Miley Cyrus lanzó Flowers, el primer single del que será su próximo disco, Endless Summer Vacation.

Al igual que la última canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, el nuevo tema de Miley está cargado de empoderamiento y amor propio y funciona como un “palito” para su expareja, el actor Liam Hemsworth, aunque es mucho más sutil.

Cyrus decidió estrenar la canción que le abre paso a su nueva era el mismo día del cumpleaños número 33 de Hemsworth, quien fue su exesposo.

De acuerdo a lo adelantado por la cantante, su nuevo disco, Endless summer vacation, será un reflejo de una versión “más fuerte y segura” de sí misma, y promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal.

Al elegir el día del cumpleaños del actor australiano para estrenar la canción, sus fanáticos comenzaron a sospechar que posiblemente el disco haga referencia a su fallida relación y en Flowers buscaron posibles referencias a Hemsworth.

La más evidente es la referencia que Cyrus hace a la canción de Bruno Mars, When I was your man, que según se ha revelando en el pasado, es la favorita del actor. La canción de Mars se refiere a los errores que ha cometido durante una relación y su posterior arrepentimiento tras la ruptura. La de Cyrus hace referencia a encontrar la felicidad en sí misma.