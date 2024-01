A nueve meses de la separación, revelan por qué Rusherking dejó a la China Suárez

La China Suárez y Rusherking volvieron a ser noticia a nueve meses de su separación. La ex pareja se reencontró en una fiesta de cumpleaños donde, al parecer, el cantante decidió retirarse cuando la actriz ingresó al evento. Lo cierto es que, después de este momento, Rusherking decidió escribir una triste frase en su cuenta de X, que fue rápidamente atribuida a la China Suárez.

"Llega un momento. GRAN MOMENTO, en donde uno tiene que elegir entre ponerse primero y avanzar o seguir triste como un boludo", expresó Rusherking en sus redes y provocó una serie de comentarios.

LA TRISTE CONFESIÓN DE RUSHERKING TRAS EL REENCUENTRO CON LA CHINA SUÁREZ

Rusherking y la China Suárez fueron pareja durante un año pero en abril de 2023 anunciaron su separación. Ahora, a nueve meses de ese momento los motivos de esta ruptura salieron a la luz.

Por qué Rusherking dejó a la China Suárez

Después de una relación intensa que duró más de un año, la China Suárez y Rusherking anunciaron en sus redes sociales que habían decidido separarse. Cuando parecía que todo estaba consolidado, los artistas pusieron punto final al amorío en medio de especulaciones.

En ese momento, aparecieron versiones de esta decisión y apuntaron a Rusherking como quien dio el primer paso. "Él tomó la decisión de separarse de ella", contó el periodista Juan Etchegoyen en ese momento.

El desgaste en la relación se evidenció en una crisis que se desencadenó aproximadamente dos semanas antes de la separación, según Etchegoyen. Las discusiones y las diferentes perspectivas sobre de la vida fueron aspectos clave que contribuyeron al deterioro de la relación entre la China Suárez y Rusherking, además de la diferencia de edad. “Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro”, agregó.