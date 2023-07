Alberto Cormillot fue internado luego de presentar un malestar

Alberto Cormillot fue internado en el Fleni, donde llegó con un terrible dolor en la espalda. Así lo confirmó el periodista Lío Pecoraro, que también indicó que se le están realizando todos los estudios pertinentes para determinar si se trata de algo muscular, como el mismo nutriciosta sospecha, o tiene cálculos renales.

“Está inmovilizado, pero descartaron cualquier cosa complicada”, aseguró el panelista de A la Barbarossa (Telefe). En sus redes sociales, tanto el médico como su esposa, Estefanía Pasquini, no hicieron declaraciones al respecto.

Cormillot tiene 84 años y una vida muy activa, según comparte en Instagram. Además de estar pendiente de su clínica le dedica mucho tiempo a la crianza de Emilio, su hijo menor, y hasta baila tap, además de hacer acrobacias aéreas.

El pasado con sobrepeso de Alberto Cormillot

Curiosamente, Alberto contó que llegó a tener sobrepeso durante una etapa de su vida: “Estuve en casi 100 kilos cuando me casé, bajé a 90 cuando empecé en la tele, y hoy estoy en 73. Todas las noches me como un conito de dulce de leche″, relató en una entrevista.

La curiosidad y las ganas de querer llevar una mejor calidad de vida lo involucraron en el mundo de la nutrición; fundando una clínica y convirtiéndose en uno de los personajes claves del ciclo televisivo Cuestión de Peso.

Durante su adultez, Alberto Cormillot descubrió la práctica del tap, un estilo de baile estadounidense en el que los pies se mueven de forma rítmica. Aficionado a diversos deportes, el nutricionista llegó a competir de forma profesional. Es por esa vitalidad que, en reiteradas ocasiones, evidenció sus intenciones de vivir hasta los 103 años. Aquella meta se impulsó mucho más después del nacimiento de su último hijo, fruto de su matrimonio con su compañera de trabajo, Estefanía Pasquini.

“No es que me levanté con ganas de ser padre, pero tenía ganas de estar con Estefi y de armar una vida con ella. Es un proyecto de familia con la persona que yo amo, que es joven. Yo no cedí ni ella me lo pidió, vino de mí. Quiero llegar a verlo recibido, pongo mucha energía en todo lo que hago”, explicó en un reciente reportaje.

Fuente: Todo Noticias