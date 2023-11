Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaron que están esperando un hijo: "¡Miren que panza hermosa!"

Alejandro Fantino anunció que está esperando un hijo junto a Coni Mosqueira, la modelo con la que se casó en octubre del 2022. “Estamos esperando un bebé”, dijo el conductor con los ojos llorosos al aire de su programa en Neura y sorprendió a todos sus compañeros.

Ante la incredulidad de los panelistas, el periodista le pidió a su esposa que se ponga de pie. “¿Te puedo dar un beso en la panza? ¡Miren qué panza hermosa!”, exclamó y contó que su pareja ya lleva 13 semanas de embarazo. Por último, muy emocionado, Fantino remarcó que estaba muy feliz de compartir la noticia con sus oyentes.

Fantino ya tiene un hijo, Nahuel, fruto de un romance que tuvo con Sandra Algarbe antes de los 20 años. Sin embargo, recién se enteró de su existencia 11 años después de su nacimiento, cuando la madre decidió viajar desde Córdoba hacia Buenos Aires para contarle la verdad.

El posteo de Coni Mosqueira para anunciar que espera su primer hijo con Alejandro Fantino

Luego de este emotivo momento al aire, Coni Mosqueira hizo un posteo muy especial en sus redes sociales. “¡Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, te amamos bebito hermoso! Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios, por permitirnos transitar este proyecto tan sublime”, escribió en una publicación que acompañó de imágenes junto a pareja.

El posteo no tardó en generar muchísimas reacciones entre sus seguidoras famosas como Carolina Haldemann, Sofi Macaggi y Soledad Cristiano, entre otras.

En agosto, Fantino había abierto abrió su corazón y ya se había referido a los proyectos que tenía con su esposa: “Queremos ser una familia con hijos”, sostuvo en diálogo con Implacables (El Nueve). Y, en esa oportunidad, agregó: “Tengo cosas que me han pasado en el último tiempo, por suerte todas buenas, como, por ejemplo, conocerla a Coni. (...) Estamos con planes de agrandar la familia, de que sea una familia con hijos”.

El día que Alejandro Fantino supo que tenía un hijo

A pesar de la exposición constante de Alejandro Fantino en los medios de comunicación, pocos detalles trascendieron de su primer hijo. Recién a mediados de 2021, el reconocido conductor se animó a recordar el día en que se enteró de su existencia y hasta dio algunos datos de la vida de Nahuel.

“Cuando apareció Sandra, la mamá, yo estaba haciendo Mar de Fondo. Estaba saliendo del canal, vino ella con Nahuel y me dijo: 'Es tu hijo'”, relató. Para entonces, Nahuel tenía 11 años. “Siento que conectamos desde el corazón. En ese momento, ellos eran miembros del Movimiento de los Santos de los Últimos Días y el primer contacto que tuvimos fue en una iglesia en Ezeiza”, continuó.

Acto seguido, rememoró una de sus primeras anécdotas con Nahuel: “Hay una cosa maravillosa. Fuimos a pasear por Ezeiza. Nos sentamos en un cordón y mirá la frase con la que rompió el hielo. Había dos horneros saltando. Pasaban los aviones y los horneros seguían saltando. Y me dice: '¿Todos los pájaros son sordos acá?'. Eso me pareció de una profundidad enorme. Ahí dije: 'Es mi hijo'”.

Respecto del vínculo que formaron, explicó: “Al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está. Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón del padre... Ocurre. Y esa conexión surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente”.

“Nahuel me construyó a mí como padre. No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona”, cerró.