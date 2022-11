Alex Caniggia defendió su retoque estético: "Zac Efron a mi lado sos una vizcacha"

Alex Caniggia causó un gran impacto al mostrar su nueva imagen en Instagram. El mediático se hizo una intervención estética que se conoce como "marcación mandibular".

Aunque Alex se mostró seguro y muy complacido con su apariencia, e incluso elogió su propia "facha" cuando compartió con sus seguidores su cambio, en redes sociales hubo muchas críticas e incluso memes.

Ante la ola de comentarios negativos, Alex decidió no ignorar las críticas y burlas y, fiel a su estilo, se mostró seguro y confiado al responder de forma contundente en su Instagram. El hijo de el Pájaro subió a su cuenta otra foto en primer plano de él luciendo su renovada mandíbula y escribió: "Me río de los que critican y viven en una covacha, pero me ven en persona y se les cae la bombacha".

"Zac Efron, a mi lado sos una vizcacha", siguió Alex, nombrando al famoso actor de quien también se dijo que se había hecho la misma intervención y completó: "¿Viste mi mandíbula? Cada día estoy más facha!". Pero no hubo caso. La mayoría de comentarios de sus seguidores fue en la línea del lamento, la burla o la crítica. "Te prefería antes. Pero es tu cara, así que hacete lo que se te cante", se leyó. "Mezcla entre 'el Comandante' y Holder", le dijeron también.

Alex

Días atrás, cuando había presentado su retoque estético, el hermano de Charlotte también había mencionado a la celebridad norteamericana y a otros famosos. «¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise», dijo quien fue el ganador de El Hotel de los Famosos poco tiempo atrás.

Por otra parte, en su vida privada, Alex Caniggia parece estar en su mejor comento con Melody Cruz. Hace poco, ambos sellaron su amor para siempre y se realizaron un romántico tatuaje. "Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita 'Amore mío' . Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos", arrancó diciendo en un video publicado en redes sociales.