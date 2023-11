Ángel de Brito mandó al frente a Coti Romero: reveló que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio

Durante una reciente emisión de Bailando 2023, la participante Coti Romero, se llevó toda la atención tras una revelación inesperada. La joven, quien había tenido un controvertido enfrentamiento en la pista con su expareja, Alexis “el Conejo” Quiroga, vivió un momento de sorpresa cuando el jurado del programa, Ángel de Brito, la mandó al frente al compartir detalles de un posible romance.

Según lo que Ángel de Brito comentó, Coti Romero estuvo muy cerca del ganador de Gran Hermano 2022 , Marcos Ginocchio. El jurado lanzó esta información sorprendente después de que se suscitara un debate sobre la identidad del misterioso candidato con el que Coti había compartido momentos íntimos.

“Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, lanzó el jurado del programa de América, después de que surgiera la duda sobre el nombre del candidato que estuvo muy cerquita de la joven.

En ese momento, Coti atinó a agarrarse la cara, algo sonrojada por la situación, mientras todos los presentes la aplaudían. Además, ante la consulta sobre cómo besa el campeón del reality, Coti se sinceró: “Bien”.

“Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, cerró Romero, sin dar a conocer si su relación con Marcos fue algo del momento y si tuvo más capítulos.