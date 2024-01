Aníbal Lotocki rompió el silencio desde la cárcel: "No debería estar acá"

Aníbal Lotocki habló por primera vez desde su encierro en el penal de Ezeiza, donde lleva 84 días detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por homicidio simple entablada tras la muerte del empresario Cristian Zárate, a quien operó en 2021.

Con frases como "no debería estar acá" o "no esperaba este presente" Lotocki le aseguró este jueves al programa "Socios del espectáculo" que no existe riesgo procesal que amerite que esté en el penal de Ezeiza hace casi tres meses.

"No estaba en mis planes para nada, no me parecía lo justo porque realmente una prisión preventiva. O sea, yo estoy acá por una prisión preventiva. No he tenido juicio, ni fui enjuiciado, no tengo ningún tipo de condena por la cual no debería estar acá", expresó acerca del proceso penal que enfrenta, dentro del cual se puede disponer su encierro en caso de que exista riesgo de fuga o de que entorpezca la investigación judicial.

"El Juez entendió que había riesgo procesal porque me mudé de casa, que me podía fugar, una cuestión así y decidió esta prisión preventiva", convino sobre sus movimientos la provincia de Buenos Aires, primero en su casa de Olivos y luego en un barrio cerrado a donde pretendía establecerse con su mujer, María José Favarón.

"Supongo que mi situación se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses porque si no voy a tener que esperar el juicio acá", señaló.

Silvina Luna murió tras atravesar graves problemas de salud producto de una mala praxis, realizada por el cirujano Aníbal Lotocki en 2011

No hay mucho para hacer acá. Estás en una salón de usos múltiples así donde todos desayunan, almuerzan y pasan el día. Algunos se levantan temprano otros más tarde. Yo me levanto generalmente 7.30, que es cuando nos abren la celda para salir a calentar o tomar agua y tomar un café", relató.

En vez de socializar, el cirujano explicó que tiene jornadas de "mucha lectura y mucho estudio", retraído del resto de la población carcelaria. "No me gusta jugar a las cartas, jugar a los dados. Acá hay juegos de mesa y esas cosas, como nada de eso me agrada aprovecho para leer y estudiar”, agregó.

"La cuestión es que si soy absuelto, pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente", señaló el médico, quien por otra parte fue condenado a ocho años de prisión en una causa por mala praxis y lesiones graves entablada por cuatro expacientes, entre ellas, Silvina Luna, quien falleció a mediados de 2023 por complicaciones derivadas de la actuación del médico.