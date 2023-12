Aseguran que Gerard Piqué dejó a Clara Chía para reconquistar a Shakira

A casi un año del lanzamiento del himno de Shakira y Bizarrap, nuevos detalles sobre el final de la relación entre la colombiana y Gerard Piqué continúan saliendo a la luz. Recientemente se pudo conocer que, luego de que la cantante haya descubierto las infidelidades de su pareja con Clara Chía Martí, ambos habrían intentado recomponer la relación.

Según las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, Shakira y el exfutbolista no le habrían puesto un punto final a su matrimonio inmediatamente después de conocerse las infidelidades de Piqué. En cambio, la pareja se habría dado una segunda oportunidad en abril de 2022 para comenzar de cero.

Debido a este intento de reconciliación, Gerard Piqué habría tenido que dejar a Clara Chía para regresar con la madre de sus hijos. Sin embargo, la relación no prosperó y, poco tiempo después, volvió a los brazos de la joven modelo. “Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo”, había explicado el medio español El Periódico.

A su vez, el portal de noticias dio más información y aseguró que la colombiana no estaba al tanto del vínculo que Piqué mantenía con Chía Martí, mientras aún intentaban salvar su matrimonio. “Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituto”, sostuvieron.