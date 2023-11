Así será la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera: el particular dresscode, las ausencias y el menú

Luego de tanto escrito y dicho al respecto, finalmente este miércoles se realizará la unión matrimonial de Nicole Neumann y Manu Urcera , celebración que tendrá lugar en la misma bodega situada en la provincia de Neuquén donde ambos se conocieron. Posteriormente, el día 8 de diciembre, se realizará un evento festivo de mayor envergadura en Exaltación de la Cruz, lugar previamente seleccionado por otras celebridades para celebrar sus nupcias.

En la última emisión de Socios del Espectáculo (El Trece) Paula Varela comentó que el cortejo nupcial estará compuesto por ocho amigos cercanos de cada uno de los contrayentes, quienes actuarán como damas y caballeros de honor. Además, confirmó que Gege Neumann, hermana de Nicole, está organizando los alojamientos para los asistentes, quienes necesitarán hospedarse en las proximidades del lugar de la celebración, gestionando también acuerdos de colaboración con diferentes proveedores.

En un tono más distendido, se mencionó que el código de vestimenta establecido para la ocasión es bastante inusual, descrito como “summertime decontracte”, lo que suscitó ciertas dudas e ironías sobre la elección de atuendo adecuado para el evento.

De acuerdo con expertos en la industria de la moda, el término en cuestión alude a un estilo que se podría catalogar como elegante sport. Esto implicaría una fusión armoniosa que combina la comodidad y la naturalidad con un toque de sofisticación. Las ceremonias nupciales que adoptan esta modalidad estilística a menudo son descritas utilizando el término “casual chic”. Se trata de un código de vestimenta que brinda cierta flexibilidad; en el caso de las damas, se les permite optar por vestidos de cóctel cortos, faldas de corte midi y pantalones que se caractericen por estar confeccionados en telas que presenten estampados vivos o una paleta de colores intensos, evitando el uso del color negro.

Respecto de los hombres, en tanto, Gege confirmó que será Daniel Casalnovo quien se encargará de los outfits más importantes: “Acá me vine a lo de mi amigo, que es el encargado de los trajes de la familia en el casamiento de Niki”, comenzó ella su relato. “Porque Dani es el encargado de los trajes de la familia en el casamiento de Niki”. Fue allí que el famoso diseñador se ocupo en aclarar: “De tu familia, que cada vez está más grande tu hijo y tengo que hacer todo a medida”, lo que provocó una sonrisa en la joven. Tras ello, detalló: “Marido, hijos, padre, hermano, tíos, todos vestidos de Daniel Casalnovo. Tiene unas cosas divinas, es todo sorpresa”.

El distinguido diseñador de indumentaria masculina para ceremonias, quien anteriormente vistió a los invitados masculinos en la boda de Carolina Pampita Ardohain, confirmó que está a cargo de la vestimenta de diez hombres para el casamiento de Neumann. Sobre ello, destacó: “Me acuerdo que en lo de Lizzy Tagliani, en el casamiento, ahí me encontré con Nicole y hablé con su novio, pero el traje lo trajo de afuera, por lo que a lo mejor tengo que hacer un retoque, o algo de eso seguro”.

“Hasta el momento, es todo muy clásico, la boda es muy clásica”, confirmó Casalnovo, ya que según su impresión, los contrayentes son personas clásicas. “Yo siempre digo que al novio no hay que pasarlo. Si el novio está clásico, de corbata, no te pongas moño. Si eligió algo básico, clásico, como un smoking, entonces vamos todos con smoking”,

Adelantando detalles de la ropa que finalmente se usará este miércoles, aclaró: “Eligió el color negro, están todos en la gama del negro, y el hijo de Gege eligió chaleco, por ejemplo, el único que va a tener chaleco. Después tengo al marido de Gege, que es un genio, un señor de otra onda, que tiene tiradores, y queda muy canchero, tiradores negros con camisa blanca con tablitas y botón negro en la camisa. O sea, están todos bien vestidos, pero todo muy clásico”. Respecto de las corbatas, aclaró que todas están en la gama del gris, negro y azul.

Pese al hermetismo que hay respecto de cómo será el vestido de novia de Nicole Neumann, Casalnovo adelantó: “Para mí, la novia tiene que ser siempre de blanco, sino, crudo, tiza. Siempre por esos tonos. Las damas de honor, en cambio, van todas iguales”.

Los últimos días, la futura esposa compartió un video en la que se puede ver una prueba de vestidos. Acompañada por sus damas de honor, la modelo se mostró en el estudio de Laurencio Adot, el diseñador elegido para dar forma a los looks de la jornada.

“Reunión de damas de honor con el mago Laurencio Adot. Tenemos una novia nueva, además de Vicky”, detalló una de sus amigas en uno de los videos compartidos. Allí se ve a una de las acompañantes de la novia luciendo uno de los trabajos. “Vicky, ¿te casás vos?”, se escucha de fondo en una de esas imágenes a Nicole.

Adot, precisamente, es el encargado de realizar el vestido de todas las mujeres, y confirmó a la periodista Nancy Duré que las tres hijas de Nicole, de las que tanto se habló en el último tiempo por la relación que tendrían con su madre, asistirán a la boda. “Las nenas van a estar”, confirmó la periodista, quien aprovechó el momento para referirse a la ausencia más notoria: “La que no va a estar es la mamá de Nicole, Claudia Neumann, quien al consurtarle sobre si va a estar en el evento me confirmó que no estaba invitada”.

“Lo que hice después fue decirle si tenía ganas de darme los motivos por los que no va a venir. Entonces se puso a escribir, escribía, escribía, escribía, y después resulta que borra. Agarré y le dije si quería decir algo o si le estaba pasando algo y si tenían diálogo y me contestó con una canción de Joan Manuel Serrat: 'Cada loco con su tema'”, reveló Duré.

El lugar seleccionado para este significativo evento es la Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, aproximadamente a 55km de la ciudad de Neuquén. “Malma significa, en dialecto mapudungun, orgullo. Orgullo por el camino recorrido, por trabajar la tierra, orgullo de los orígenes”, destacan desde su página web. La bodega, ubicada en la ruta provincial 7, picada 15, es propiedad de la familia Viola, pionera y desarrolladora del polo vitivinícola de San Patricio del Chañar y apasionada por la Patagonia y sus posibilidades. Este sitio se caracteriza por su exclusivo restaurante que ofrece una vista inigualable hacia los extensos viñedos que adornan el paisaje.

bodega donde se casa Nicole Neumann

Además, el chef Pancho Fernández, quien fue reconocido con el Sello de la Gastronomía Neuquina, es el encargado de dirigir la propuesta culinaria del restaurante del lugar, que no solo posee una certificación vegana sino que también es significativo para la pareja, ya que fue en esta bodega donde se conocieron.

Fuente: Teleshow