Benjamín Vicuña se volvió viral por una romántica frase para Pampita en los Martín Fierro

Benjamín Vicuña ganó el premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe). Durante su discurso arriba del escenario de los Martín Fierro 2023, sorprendió con una frase que fue interpretada como una indirecta a Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, lanzó él con mirada pícara ante las cámaras de la transmisión. Al instante, en las redes sociales no tardaron en hacerse eco de sus palabras.

Es que Pampita, su exesposa y mamá de sus cuatro hijos, también estaba presente entre los invitados de la fiesta y lo observó con mucha felicidad desde la mesa donde estaba sentada. “Pampita y Vicuña son nuestros Jennifer Aniston y Brad Pitt”, escribió una usuaria de Twitter haciendo referencia a la recordada pareja de Hollywood.

“Quiero compartir este premio con mi familia y más bien compartirlo con la gente que cada día lucha con una enfermedad. No hay que evitar estos temas, la muerte es parte de la vida. Esta serie tuvo los huevos para contarlo en horario central”, completó Benjamín sobre su papel en la novela El Primero de Nosotros.

Fuente: Todo Noticias