Después de un largo tiempo desde su separación con Rodrigo de Paul, Camila Homs confesó que le mandó audios agresivos a Tini Stoessel, situación por la que el jugador de fútbol la terminó denunciando ante la justicia.

“Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, contó al aire de "Desayuno Americano". “¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos”, le dijo Pamela David sobre la relación que la modelo mantuvo con la cantante. “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”, agregó Homs.

En ese contexto, la modelo dijo que no volvería a mandar audios de esa forma. "Sí me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia", expresó.

Camila Homs opinó sobre la separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Sobre la relación que tiene actualmente con Rodrigo de Paul, la modelo dijo que "mejoró un poco" y que tratan de mantener un buen vínculo por sus hijos Francesca y Bautista: “Tenemos un diálogo cordial”, explicó. “No puede haber una segunda vuelta, de mi parte no”, dijo sobre la posibilidad de volver a tener una relación amorosa con el Campeón del Mundo.

“¿Jamás volverías con De Paul?”, le consultó la conductora Pamela David. “No, hoy te puedo decir que no”, añadió Camila muy segura de su pensamiento.

Luego, hizo referencia a la noticia de la separación de su ex con Tini Stoessel. "No me corresponde opinar, no lo sabía", reveló en principio. Acto seguido señaló que sintió "indiferencia", y reveló: "No me genera absolutamente nada, estoy bien por dentro, no me afecta nada".