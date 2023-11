Carina Zampini le puso los puntos a Gabriel Oliveri: "Que esté solita no significa que no me digan esas cosas"

En el último episodio de Pasaplatos , el restaurante, Carina Zampini vivió un incómodo momento que generó tensión con el presentador Gabriel Oliveri.

Lo que inicialmente fue un intercambio amigable entre Carina y los comensales que visitaron el restaurante, pronto se tornó incómodo cuando dos invitadas decidieron elogiar a la presentadora en vivo. "Sos muy dulce. Tenés algo que no se aprende. Personalmente, sos más linda. Ya te lo habrán dicho", expresaron las invitadas.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando Gabriel Oliveri intervino: "Lo que dicen ustedes, Carina quiere que se lo digan los hombres. Pero bueno, no tiene suerte. Está solita, ¿no?". Una afirmación que desencadenó la firme respuesta de Zampini.

Ante el comentario de Oliveri, Carina Zampini no dudó en poner los puntos sobre las íes. "Que esté solita no significa que no me digan esas cosas", respondió la conductora, destacando su independencia y rechazando estereotipos.

Carina Zampini

El momento de tensión entre Carina Zampini y Gabriel Oliveri

Este tenso intercambio entre Carina Zampini y Gabriel Oliveri evidenció la firmeza de la conductora ante comentarios que buscaban cuestionar su situación sentimental. Un momento que dejó a los espectadores atentos a la dinámica cambiante del programa.