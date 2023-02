Carmen Barbieri, durísima con su hijo Fede Bal: No estoy de acuerdo con lo que hizo

Estas últimas semanas, Federico Bal volvió a estar en el ojo de la tormenta, luego de que trascendieran detalles de su escandalosa separación con Sofía Aldrey, la mujer que fue su pareja desde fines de 2019. En medio de la conmoción que despertó la filtración de los chats “calientes” que habría mantenido con otras mujeres mientras estaba de novio, el hijo de Carmen Barbieri brindó una breve entrevista y le dio la razón a su ex: “Hablé con ella, la única persona que le tenía que pedir disculpas; lo sigo haciendo públicamente y lo hice en privado”. Este sábado, su madre se sumó a la polémica y aseguró: “No estoy de un lado ni de otro”.

“Los veranos siempre son calientes. Y este es el juego que hay que jugar, si es que tenés ganas de hacerlo”, expresó la actriz, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó algunos detalles de cómo está atravesando esta nueva tormenta familiar: “La verdad es que estoy muy tranquila. Hace un par de años que vengo trabajando el tema del enojo, el tema de la ironía. Porque todo el mundo me dice: '¡Ay! Todo lo decís con ironía'. Y no, yo soy irónica frente a ciertas situaciones, pero hace tanto que no lo soy... Ahora hablo desde el corazón”.

Cuando la conductora le preguntó con qué persona que ya no está viva le gustaría reencontrarse para tener una charla, no lo dudó: “Me gustaría reencontrarme con mi papá. Sé que estoy quedando mal con mi mamá, pero con ella estuve mucho más tiempo. Él murió a los 60 años y ella a los 90. Le preguntaría si estoy haciendo bien las cosas a nivel profesional. Creo que debe estar orgulloso no solo de mí sino también de mi hijo, al que no pudo conocer”.

Su respuesta dio pie para tocar de lleno el tema de la separación de Federico y el escándalo mediático se desató en las últimas semanas. “Soy la madre y no me gusta verlo triste. Pero ser la madre y amarlo como lo amo no me obliga a estar de acuerdo con lo que hizo. Estoy en contra de la infidelidad”, disparó.