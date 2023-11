Charlotte Caniggia fulminó a Lourdes Sánchez: "Hace todo para que la quieran, pero nadie la quiere"

Este miércoles, Charlotte Caniggia fue la gran protagonista del Bailando 2023 (América). La hija de Mariana Nannis respondió sin filtro cuando Marcelo Tinelli le pidió que diera su opinión de algunos integrantes del ciclo. Y, sin lugar a dudas, la mayor “víctima” de esta suerte de catarsis fue Lourdes Sánchez.

La mediática aseguró que no tolera que la pareja del Chato Prada sea tan competitiva. “Yo escuché que dijo 'quiero ganar'”, lanzó, haciéndole burla a la bailarina, y generó que el conductor empezara a reírse a carcajadas. Luego, con total sinceridad, agregó: “Yo no me la fumo mucho a ella. No la soporto. Entiendo que sea la mujer de uno de los dueños de acá, pero no la soporto”.

“¿Qué no te gusta de Lourdes?”, le preguntó Tinelli. “Como que quiere ganar a toda costa, hace todo como para que la gente la quiera, y no la quiere nadie. O sea, ni aunque sea 'la mujer de...'. No la quieren”, sostuvo. Y añadió: “¿Vos decís que es querida? No le creas, mirá las redes...”.

Tratando de dejar bien parada a Sánchez, Marcelo Polino se metió en la conversación y aclaró que el jurado sí la quiere. Sin embargo, no dudó en tirarle un palito: “Siempre dice que va a ganar, no le creas... ¡Hace como 20 años que viene y siempre dice lo mismo!”. Al escucharlo, Caniggia remató: “Ojalá que no gane, porque yo también quiero ganar”.

Charlotte Caniggia también apuntó contra Yanina Latorre en el piso

Charlotte Caniggia también se despachó contra Yanina Latorre al aire del Bailando 2023 (América). Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli, conductor del programa, le pidió que diera su opinión sobre cada uno de los participantes del ciclo.

En un momento surgió el nombre de Lola Latorre, hija de la panelista, y la mediática no dudó en destrozar a la “angelita”. “Lola... bueno, hay que quererla por la mamá, viste”, le dijo al presentador.

Acto seguido, Charlotte disparó sin filtros: “La mamá es una conchu...”. El estudio estalló en gritos, risas y música de tensión, pero Tinelli le pidió que repitiera lo que había dicho. “Es una conchu..., mafiosa. Es como meterte con More Rial”, arremetió.

“¿Qué tiene que ver More Rial acá?”, quiso saber Marcelo. “No, tenemos que ser amigas. A Lola la amamos, divina”, ironizó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin responder la pregunta del conductor. Por su parte, Tinelli le dijo que “Yanina es amiga, muy amiga”. La respuesta de la influencer fue letal: “Qué amigas raras tenés vos, ¿no?”.

