Cinthia Fernández acusó a Nico Occhiato de haber sido violento con ella: "Me quiso pegar"

Lo que contó Cinthia Fernández durante la entrevista que la charla que estaba teniendo en LAM llamó la atención de todos. La panelista de televisión dijo que cuando estaba en Combate, Nico Occhiato fue violento con ella.

“Me quiso pegar”, lanzó la mediática, mientras Ángel de Brito se sorprendía. “¿Occhiato, que es casi Disney?”, interrogó el periodista. “Me estaba peleando con Flor (Vigna), Nico me agarró detrás de cámara y me dijo, 'vení, que lo arreglamos entre nosotros dos'”, explicó.

“Hoy estaría preso”, afirmó Marcelo Polino, que también estaba en el piso. “Era una época en la que Nico estaba medio boludo, porque era de los galancitos, era más joven”, dijo la panelista. “Ahora cambió”, agregó su compañero. “No sé si cambió, pero es más pro”, lanzó la modelo.

Cinthia Fernández fue una de las participantes fijas en Combate, un ciclo que estuvo en la pantalla de elnueve entre 2014 y 2018. En ese programa estuvieron Flor Vigna, Nico Occhiato y Mica Viciconte, entre otros.

LAS CONFESIONES SEXUALES DE CINTHIA FERNÁNDEZ

En la misma entrevista, Cinthia Fernández contó que lleva más de un año sin tener sexo y recordó con quién tuvo su último encuentro. Ante la sorpresa de sus colegas, la bailarina explicó: “Soy bastante asexual, pero cuando estoy con alguien soy como una máquina”.

La panelista puntualizó que sigue soltera. “¿Cuándo vas a tener un novio?”, le preguntó Ángel De Brito. “Estuve con Baclini”, retrucó ella. “¿Te echó una maldición o vos sos insoportable?”, lanzó el conductor redoblando la apuesta.

Lejos de dejar la conversación ahí, De Brito fue por más y quiso saber cuánto llevaba sin tener sexo. “Desde LAM, pero el otro LAM”, respondió entre risas. “Desde que te separaste de Baclini, ¿nunca más tuviste sexo con nadie?”, exclamó el periodista. Ella afirmó, pero admitió que tuvo encuentros ocasionales con el empresario después de haberse separado.

Apurándola, el periodista le pidió que pusiera un tiempo en meses. “No, más de un año”, aseguró ella. Ante la sorpresa de las angelitas, Cinthia argumentó: “Soy bastante asexual, pero cuando estoy con alguien soy como una máquina. Quiero y como que me pongo al día. Pero después, puedo vivir tranquila”.

Esta no es la primera vez que la mediática habla del tema y resiste al archivo. En enero del 2020 -cuando llevaba meses de soltería- contó que había tenido sexo por última vez el “veintipico de diciembre”, cuando todavía estaba en contacto con Baclini. “Tengo telaraña ya. No me interesa, ya estoy virgen”, afirmó y admitió sentirse “oxidada” y sin ganas de tener citas.

